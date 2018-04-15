Bu düğün fotoğrafları sadece Rusya'da

Rusya'da geleneksel düğün adetleri hala devam ediyor ama fotoğraflar çılgın hale gelmiş durumda.

Rusya'da geleneksel düğün adetleri hala devam ediyor ama fotoğraflar çılgın hale gelmiş durumda. Sıkıcı romantik el ele fotoğraflar yerine montajlar ile süslenmiş değişik mekan ve yerlerde çekilmiş değişik düğün fotoğrafları şimdi oldukça moda siz bu çılgın akıma katılır mısınız? Twitter

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Rusya'da geleneksel düğün adetleri hala devam ediyor ama fotoğraflar çılgın hale gelmiş durumda. Sıkıcı romantik el ele fotoğraflar yerine montajlar ile süslenmiş değişik mekan ve yerlerde çekilmiş değişik düğün fotoğrafları şimdi oldukça moda siz bu çılgın akıma katılır mısınız? Twitter

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2 39

Rusya'da geleneksel düğün adetleri hala devam ediyor ama fotoğraflar çılgın hale gelmiş durumda. Sıkıcı romantik el ele fotoğraflar yerine montajlar ile süslenmiş değişik mekan ve yerlerde çekilmiş değişik düğün fotoğrafları şimdi oldukça moda siz bu çılgın akıma katılır mısınız? Twitter

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