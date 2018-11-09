Bu diziler için tehlike çanları çalıyor! İşte reytingleri düşen diziler

Sezona bomba gibi başlayıp bölümler ilerledikçe reytingleri düşen diziler yayından kaldırılma tehlikesi ile karşı karşıya. İşte yeni sezona girerken hayal kırıklığı yaratan diziler..

Bu diziler için tehlike çanları çalıyor! İşte reytingleri düşen diziler

Seyirci kitlesine fazla güvenen ve zaman geçtikçe senaryosu zayıflayan diziler bir bir listede aşağıya çekiliyor. Sosyal medyada popüler olan birçok dizi, hiç adı geçmeyen dizilere televizyonda yenilebiliyor. Ekim ayında yayınlanan bölümler baz alınarak TOTAL kitlesinin en çok sevdiği 20 diziyi reyting oranlarıyla listeledik. Payitaht Abdülhamid - 3.68 reyting ortalaması TRT'nin Diriliş Ertuğrul ve Elimi Bırakma'dan sonra en çok izlenen dizisi. Cuma günleri pek iyi bir sıralamayla çıkmasa da toplamda ilk 20'de yerini buluyor.

120
Bu diziler için tehlike çanları çalıyor! İşte reytingleri düşen diziler

İstanbullu Gelin - 4.03 reyting ortalaması Cuma günleri AB'de müthiş gitse de TOTAL ile pek barışık değil. Yine de orada da güzel bir performans sergiliyor. Her sezon daha da heyecanlı olan dizi bir gün TOTAL'de de iyi bir yere gelecek, inanıyoruz.

220
Bu diziler için tehlike çanları çalıyor! İşte reytingleri düşen diziler

Aşk ve Mavi - 4.08 reyting ortalaması Geçen senenin en çok izlenen dizileri arasındaydı ama bu sezon çok düşük başladı. Ne zaman ki Emrah gitti Keremcem geldi, dizi yeni kanla tekrar toparlandı. Cuma günü İstanbullu Gelin, Arka Sokaklar, Kızım, Gülperi ve Payitaht Abdülhamid rakipleri.

320
Bu diziler için tehlike çanları çalıyor! İşte reytingleri düşen diziler

Ağlama Anne - 4.19 reyting ortalaması
Yeni başlayan dizi gayet iyi reytinglerle pazar günü kendine bir yer açtı diyebiliriz. O gün Savaşçı ve Elimi Bırakma'dan sonra en çok izlenen ve devamlı reytingini arttıran bir dizi.

420
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro