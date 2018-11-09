Bu diziler için tehlike çanları çalıyor! İşte reytingleri düşen diziler

Sezona bomba gibi başlayıp bölümler ilerledikçe reytingleri düşen diziler yayından kaldırılma tehlikesi ile karşı karşıya. İşte yeni sezona girerken hayal kırıklığı yaratan diziler..

Seyirci kitlesine fazla güvenen ve zaman geçtikçe senaryosu zayıflayan diziler bir bir listede aşağıya çekiliyor. Sosyal medyada popüler olan birçok dizi, hiç adı geçmeyen dizilere televizyonda yenilebiliyor. Ekim ayında yayınlanan bölümler baz alınarak TOTAL kitlesinin en çok sevdiği 20 diziyi reyting oranlarıyla listeledik. Payitaht Abdülhamid - 3.68 reyting ortalaması TRT'nin Diriliş Ertuğrul ve Elimi Bırakma'dan sonra en çok izlenen dizisi. Cuma günleri pek iyi bir sıralamayla çıkmasa da toplamda ilk 20'de yerini buluyor. Twitter

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1 20

İstanbullu Gelin - 4.03 reyting ortalaması Cuma günleri AB'de müthiş gitse de TOTAL ile pek barışık değil. Yine de orada da güzel bir performans sergiliyor. Her sezon daha da heyecanlı olan dizi bir gün TOTAL'de de iyi bir yere gelecek, inanıyoruz. Twitter

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2 20

Aşk ve Mavi - 4.08 reyting ortalaması Geçen senenin en çok izlenen dizileri arasındaydı ama bu sezon çok düşük başladı. Ne zaman ki Emrah gitti Keremcem geldi, dizi yeni kanla tekrar toparlandı. Cuma günü İstanbullu Gelin, Arka Sokaklar, Kızım, Gülperi ve Payitaht Abdülhamid rakipleri. Twitter

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3 20