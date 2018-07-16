Bu değişiklikler bütün çalışanları ilgilendiriyor

Yeni yönetim sistemiyle beraber birçok hususta olduğu gibi çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında da önemli düzenlemeler yapılacak. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı görevini yürütecek olan Zehra Zümrüt Selçuk'un önünde konuyla çok elzem dosyalar mevcut.
Emeklilik hizmetleri aktif kılınacak. Refah düzeylerini arttırmaya yönelik çalışmalar sürecek. Yılda iki defa Ramazan ve Kurban Bayramlarında bin TL emekli ikramiyesi verilmesi sürecek.
Emekli olduktan sonra ticari hayatta bulunan emeklilerin Sosyal Güvenlik Destek Primi borçları devlet tarafından silinecek. Emeklilere ikinci emekliliğin önünü açacak tamamlayıcı emeklilik programları devreye sokulacak. 18-29 yaş aralığındaki müteşebbis gençlerin ilk defa Bağ-Kur kapsamına girmesi halinde 1 sene süreyle Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödenecek.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un bu dönemde önündeki önemli dosyalardan birisi de öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareci devlet memurların göstergelerinin 3.600'e çıkartılması olacak. Böylece 1.5 milyona yakın memur ve emeklisi için ikramiyelerde ve emekli maaşlarında artış olanağı gelecek.
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