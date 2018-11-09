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Bu davranışları gerçekleştiriyorsanız teknoloji bağımlısı olabilirsiniz

Bu davranışları gerçekleştiriyorsanız teknoloji bağımlısı olabilirsiniz

TÜRKİYE Yeşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, teknolojinin aile içi iletişimi her geçen gün yok ettiğini söyleyerek, bağımlılığa dikkat çekti.

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Eklenme Tarihi: 09-11-2018 04:00 - Güncelleme: 09-11-2018 04:00

TÜRKİYE Yeşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, "Eğer kişi kullanmış olduğu teknolojik ürünü, işleri ve kendi ihtiyaçları ölçüsünde kullanıyorsa, buna teknoloji bağımlısı diyemeyiz. Ama aynı kişi teknolojiyle ihtiyacını giderdikten sonra bütün zamanını ona harcıyorsa o zaman bu kişinin teknoloji bağımlısı olma yolunda ilerlediğini söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Yaşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, teknoloji bağımlılığının üzerinde durdukları çok önemli bir bağımlılık türü olduğunu anlattı. Aslanbaba, "Maalesef aile içi iletişimimizi teknoloji her geçen gün yok etmekte. Bunun karşılığında ailelerimizin çok daha duyarlı olması gerekmektedir. Çünkü her geçen gün bu durum bizi etkileyen bir hale doğru dönüşmekte.

'TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE TEKNOLOJİ BİZİM DEĞERLERİMİZİ ALT ÜST EDİYOR'
Teknoloji bağımlılığı ve teknoloji aslında bir yönüyle de bizim değerler yargımızı, değerlerimizi alt üst etmekte. Özellikle eskiden herhangi bir cenaze olduğunda yakınlarının yanına gider onlara dokunarak, yanlarında bulunarak taziyelerimizi iletirdik. Ama günümüzde bundan bahsedemiyoruz. Çünkü sosyal medya üzerinden taziyelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla teknolojinin ve sosyal medyanın aslında bir yönüyle bütün değerlerimizin sanal ortama taşındığını da söyleyebiliriz. Bu bir toplumun gelişimi açısından sağlıklı bir gelişim açısından doğru bir yöntem değildir. Bütün duygularımız, üzüntüleremez, sevinçlerimiz, mutluluklarımız sanal ortama taşındı" dedi.

BAĞIMLI OLDUĞUMUZU NASIL ANLARIZ?
Bir kişinin teknolojiye bağımlı olup olmadığının teknolojiye olan ihtiyacıyla anlaşılabileceğini söyleyen Aslanbaba, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada şuna dikkat etmeniz lazım. Eğer kişi kullanmış olduğu teknolojik ürünü, işleri ve kendi ihtiyaçları ölçüsünde kullanıyorsa, buna teknoloji bağımlısı diyemeyiz. Ama aynı kişi teknolojiyle ihtiyacını giderdikten sonra bütün zamanını ona harcıyorsa o zaman bu kişinin teknoloji bağımlısı olma yolunda ilerlediğini söyleyebiliriz. Mesela iş yapmak istemeyen, sıkıldığını söyleyen insanlar vakitlerini geçirmek için maalesef teknolojik ürüne takılıp orada kalıyorlar ve bütün zamanlarını orada geçiriyorlar.

'İŞ YAPMAK İSTEMEYEN SIKILAN İNSANLARDA BAĞIMLILIK RİSKİ DAHA YÜKSEK'
Dolayısıyla bu tür insanların bağımlılık riskine kapılma oranı daha yüksek olabiliyor. Bugün ilkokul seviyesinden, ortaokul, lise seviyesine kadar teknolojinin kullanımıyla alakalı,örneğin bir oyun oynayacak, arkadaşıyla bilgi paylaşımı yapacaksa kişi, bunun belli bir kotasyon ile yürütmesi lazım. Makul süreleri iyi gözlemlemek lazım. Bugün ilkokul seviyesinde ki bir çocuğun saatlerce teknolojik ürünün başında durması, başlı başına bir sıkıntıdır.

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