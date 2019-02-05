Bu dava kimin davası?

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Osman DİYADİNo.diyadin@hotmail.com @diyadinosman rss
Hep yazdım…
Yazmaya devam edeceğim…
Bunun adına birileri "sözcülük" olarak koyuyorsa varsın koysunlar... Biz ülkemiz ve gerçekler adına sözcüyüz!.. Ve de tarafız..
Üstat Necip Fazıl’ın güzel bir sözü vardır…
Der ki;
“Sokak lambası gibi olma ey yar, kime yandığın belli olsun” Yani kime yandığımız bellidir velhasıl..
Çünkü...
17 yılda üzerine kurulan tüm kumpaslara rağmen dimdik ayakta kalmak, hem iç hem dış mihraklarla göğsünü germek, dünyayı hayran bırakan büyük projelerin altına imza atmak, ülkesini bölgesinde bir güç odağı haline getirip dünyada sözü dinlenir yapmak, “Türkiye sadece Türkiye değildir”dedirtmek kolay mı olmuştur…
Şöyle bir bakın…
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“Osmanlı'nın artığısınız dediklerinde kahroluyorum” diyen Kerküklü ninenin…
“Bizi kimlere bırakıp gidiyorsunuz?”diye haykıran Şamlı dedenin…
“Türkiye için dua etmeden seccademi kaldırmam” diyen Bosnalı teyzenin…
“İki patik ördüm, köyüme ilk gelen Türk askerlerine vereceğim” diyen Ahıskalı gelinin…
Ordumuza katılmak için ceketini satan Pakistanlı gencin…
Şehadet parmağını İsrailli askerlere uzatarak,“BİR GÜN GELECEKLER " diye ağlayan Gazzeli çocuğun…
*
Baykal'ın…
Hazar'ın…
Tuna'nın…
Fırat'ın ve Nil'in...
Aras Nehri’nin…
Ağrı Dağı’nın…
Türkmen Dağı’nın…
Apşeron'un…
Elbruz ve Erciyes’in...
Erbil'in…
Halep'in…
Ahlat'ın…
Urumçi'nin…
Fergana'nın ve Tebriz'in...
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Uzanın Afrika’ya…
Sudan’ın…
Çad’ın…
Tunus’un…
Somali’nin…
Tanzanya’nın…
Mozanbik’in…
Madagaskar’ın..
Afganistan’ın…
Pakistan’ın…
Umudu kimdir?
Ya…
Kubbetüs Sahra'dan Eski Şehir'deki tezgahlardan restoran duvarlarına kadar Doğu Kudüs'te neredeyse her yerde resimlerini taşıyanların…
“Türkiye’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün garantisi, dünyadaki tüm Müslümanlar için de bir kalkandır” diyenlerin…
“O yalnızca Türklerin değil, tüm Müslümanların lideridir. Düşmanları da bunun farkında oldukları için onu yok etmeye çalışıyorlar” diye dua edenlerin…
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Velhasılıkelam...
Dünyanın yürek bahçesinde Türkiye’ye dair ağıt ve umut taşıyan her yerin, her sesin, herkesin umududur
RECEP TAYYİP ERDOĞAN…
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Peki;
FETÖ’nün, PKK’nın, PYD’nin, DHKP’nin…
ABD’nin, İsrail’in, AB’nin…
CHP’nin İYİ Parti’nin, PKK’nın siyasi kanadı olduğu tescilli olan HDP ‘ nin el ele vermesinin hedefi kimdir?
RECEP TAYYİP ERDOĞAN…
Durum bu kadar vahemettir…
İşte 31 Mart’ta sandıkta oylanacak olan da budur...
Karar milletin...
Karar da davada bu resmin anlattığıdır!..
Biline…
Baksanıza Albayrak birilerini çok üzmüş!. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Türkiye ekonomisi ile ilgili kriz beklentisi olanların heveslerini nasıl kursaklarında bıraktığı belli oldu.
İmam Hatip Diplomasına bakın!.. 1930’lu yıllara ait bir diploma ve o dönem okutulan dersler ...İyice bakın...Birileri için ‘DERS’ olmalı…
Biliyoruz...Soylu size ağır geliyor!.. Ne söyleseniz ne yapsanız nafile kardeşim. Sizde utanma yok. Bu millet sizide tanıyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da.
Tayyip Erdoğan imtihanı! Tayyip Erdoğan'a bakarken Sultan Abdülhamit'i çok iyi hatırla. Arkasından söylenen 'Divane sen değil,meğer bizmişiz ' sözlerini hatırla.
Bu dava kimin davası? 31 Mart'ta oylanacak olan kimdir? Bu dava kimin davası ? Türkiye ‘nin sadece Türkiye olmadığının dersi nedir ?Osman DİYADİN o.diyadin@hotmail.com
Tercihinizle kaderinizi belirleyeceksiniz! AK Parti'nin kimi icraatlarından memnun olmayan, lakin Erdoğan'a hayranlığını da her fırsatta dile getiren bazı seçmenler bu seçimde sandığa gitmeyeceğini söylüyor.Süleyman ÖZIŞIK suleyman@internethaber.com
Kova burcunda yeniay doğuyor!.. Geleceğimizi şekillendirecek, değiştirecek yeni fikirler ve ideallerin peşinden gidip, başlangıçlar yapabiliriz. Bireysel yaşamlarımızda olduğu kadar Kova yeniayı toplumsal kavramlarda da önemli yenilik ve değişimleri ortaya çıkarabilir.Demet BALTACI demet@internethaber.com
Nobel, Nobel olalı böyle zulüm görmedi Bu cani örgütün elin kanlı üyelerine zaten ülkemizde gereğinden fazlasıyla ödül verildi-veriliyor!Mustafa Sabri Beşer msbeser@gmail.com
Bir büyük başarı öyküsü: Kayseri tesadüfen büyük değil Kayseri büyümek ve daha da büyümek, daha da başarmak istiyor. Bunu başaracak akla, inanca, güce sahip, bunun bilinmesini ve takdir edilmesini istiyor.Prof. Dr. B. Zakir Avşar zakiravsar@internethaber.com
Babamın o mübarek sesini işitemeyeceğim bir daha! İmamlık yapıyordu babam. Serveti yoktu, arazisi, malı, mülkü yoktu. Ama kocaman bir yüreği vardı. Tek maaşla, 7 evladını bugünlere hazırlıyordu binbir güçlükle..Hadi ÖZIŞIK hadi.ozisik@internethaber.com
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