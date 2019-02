Bu dava kimin davası?

Hep yazdım…

Yazmaya devam edeceğim…

Bunun adına birileri "sözcülük" olarak koyuyorsa varsın koysunlar... Biz ülkemiz ve gerçekler adına sözcüyüz!.. Ve de tarafız..

Üstat Necip Fazıl’ın güzel bir sözü vardır…

Der ki;

“Sokak lambası gibi olma ey yar, kime yandığın belli olsun” Yani kime yandığımız bellidir velhasıl..

Çünkü...

17 yılda üzerine kurulan tüm kumpaslara rağmen dimdik ayakta kalmak, hem iç hem dış mihraklarla göğsünü germek, dünyayı hayran bırakan büyük projelerin altına imza atmak, ülkesini bölgesinde bir güç odağı haline getirip dünyada sözü dinlenir yapmak, “Türkiye sadece Türkiye değildir”dedirtmek kolay mı olmuştur…

Şöyle bir bakın…

*

“Osmanlı'nın artığısınız dediklerinde kahroluyorum” diyen Kerküklü ninenin…

“Bizi kimlere bırakıp gidiyorsunuz?”diye haykıran Şamlı dedenin…

“Türkiye için dua etmeden seccademi kaldırmam” diyen Bosnalı teyzenin…

“İki patik ördüm, köyüme ilk gelen Türk askerlerine vereceğim” diyen Ahıskalı gelinin…

Ordumuza katılmak için ceketini satan Pakistanlı gencin…

Şehadet parmağını İsrailli askerlere uzatarak,“BİR GÜN GELECEKLER " diye ağlayan Gazzeli çocuğun…

*

Baykal'ın…

Hazar'ın…

Tuna'nın…

Fırat'ın ve Nil'in...

Aras Nehri’nin…

Ağrı Dağı’nın…

Türkmen Dağı’nın…

Apşeron'un…

Elbruz ve Erciyes’in...

Erbil'in…

Halep'in…

Ahlat'ın…

Urumçi'nin…

Fergana'nın ve Tebriz'in...

*

Uzanın Afrika’ya…

Sudan’ın…

Çad’ın…

Tunus’un…

Somali’nin…

Tanzanya’nın…

Mozanbik’in…

Madagaskar’ın..

Afganistan’ın…

Pakistan’ın…

Umudu kimdir?



Ya…



Kubbetüs Sahra'dan Eski Şehir'deki tezgahlardan restoran duvarlarına kadar Doğu Kudüs'te neredeyse her yerde resimlerini taşıyanların…

“Türkiye’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün garantisi, dünyadaki tüm Müslümanlar için de bir kalkandır” diyenlerin…

“O yalnızca Türklerin değil, tüm Müslümanların lideridir. Düşmanları da bunun farkında oldukları için onu yok etmeye çalışıyorlar” diye dua edenlerin…

*

Velhasılıkelam...

Dünyanın yürek bahçesinde Türkiye’ye dair ağıt ve umut taşıyan her yerin, her sesin, herkesin umududur

RECEP TAYYİP ERDOĞAN…

*

Peki;

FETÖ’nün, PKK’nın, PYD’nin, DHKP’nin…

ABD’nin, İsrail’in, AB’nin…

CHP’nin İYİ Parti’nin, PKK’nın siyasi kanadı olduğu tescilli olan HDP ‘ nin el ele vermesinin hedefi kimdir?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN…

Durum bu kadar vahemettir…

İşte 31 Mart’ta sandıkta oylanacak olan da budur...

Karar milletin...

Karar da davada bu resmin anlattığıdır!..

Biline…