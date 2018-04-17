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Bu danışıklı dövüş mü? Ünlü anketçi seçim için asıl tarihi verdi!

Bu danışıklı dövüş mü? Ünlü anketçi seçim için asıl tarihi verdi!

ANAR Araştırma Şirketi'nin sahibi İbrahim Uslu yarınki Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden erken seçim tarihi için 2018 Kasım tarihinin çıkacağını söyledi. Uslu, Bahçeli'nin erken seçim açıklamasını kendiliğinden yapmadığını da belirtti. Uslu asıl tarihi de söyledi...

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 13:54 - Güncelleme: 17-04-2018 14:58

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos'ta erken seçime gidelim çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne yanıt vereceği merak edilirken ANAR Araştırma şirketinin sahibi İbrahim Uslu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin kendiliğinden erken seçim açıklaması yapmadığını belirten Uslu, kararın AK Parti ile görüşülerek alındığını söyledi. Uslu Erdoğan'ın kafasındaki erken seçim tarihinin de 2018 Kasım olduğunu, yarınki görüşmede Bahçeli'ye bu öneriyi götüreceğini belirtti. Uslu erken seçim kararının bu hafta ya da önümüzdeki hafta Meclis'ten geçeceği değerlendirmesinde bulundu.

ANAR İbrahim Uslu Bahçeli'nin açıklamalarını Habertürk televizyonunda değerlendirdi. Uslu şunları söyledi:

-"Ben yarınki toplantıda sadece tarih konusunda bir tartışma yaşanacağını ve uzlaşmaya ulaşılacağını düşünüyorum. Sayın Bahçeli'nin önerdiği tarih yaz aylarına geliyor. İnsanların yaz tatilinde olduğu bir dönem. Daha önce 2014 cumhurbaşkanlığı seçimi de Ağustos ayında yapılmıştı ve sandığa gitme oranları yüzde 70'lerde kalmıştı. AK Parti buna itiraz edecektir. İnsanların yaz tatilinde olduğu dönemden okulların açıldığı döneme çekilmeyi önerecektir. O da Ekim yapar. Hatta benim öngörüm Kasım'da olacağı. 3. Havalimanı'nın açılmasından sonra erken seçimin yapılacağı yönündeydi. Belki Sayın Cumhurbaşkanı Kasım başında yapalım diye bir öneriyle de gidebilir. Ama erken seçim yapmayalım gibi bir öneriyle gidileceğini düşünmüyorum.

"ÜZERİNDE UZLAŞILMIŞTIR"

Zaten Bahçeli'nin AK Parti ile hiç teati edilemden spontane bir biçimden kendiliğinden olacağına da çok fazla bir ihtimal vermiyorum. Siyasi nezaket gereği bu önceden konuşulmuştur. Üzerinde uzlaşılmıştır bugün böyle bir erken seçim çağrısı yapılması. Ve Sayın Bahçeli onun üzerine bu açıklamayı yapmıştır.

"ERKEN SEÇİM KARARI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MECLİS'TEN GEÇER"

Bu hafta veya önümüzdeki hafta erken seçim kararının parlamentodan geçtiğine kuvvetle muhtemel şahit oluruz.

"AVANTAJI KAYBETMEMEK İÇİN.."

'Kötüye gidiş var apar topar erken seçime gidiyorlar' şeklindeki bazı değerlendirmelere hiç katılmıyorum. Çünkü her iki seçim konusunda çok avantajlılar. O yüzden de bu avantajı kaybetmemek için. Çünkü 2019 bir buçuk yıl var. Önümüzdeki konjonktürün neler getireceğini öngörmek mümkün değil. Her gün yeni bir gelişme oluyor. Bir anda bölgemiz savaşın eşiğine geldi geçen gün. O yüzden de avantajlı olduğu bir anda seçime gitmek daha rasyoneldir.

"İKİ PARTİNİN OYU YÜZDE 56"

Şuan iki partinin ittifak oyu son yaptığımız çalışmalarda yüzde 56'lar civarında. Yerel seçimlerden sonra genel seçim yapmak AK Parti açısından arzu edilebilir bir durum değil. Niye çünkü yerel seçimlerde her zaman AK Parti biraz daha düşük oy alır."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • MİSAFİR 17 Nisan 2018 15:17 DEĞER DEMEK AKP VE MHP DEMEKTİR ZATEN SİZİN DEĞERLERİNİZ CAMİ KAPATMAK MÜSLÜMANLARA SALDIRMAK İMAM HATİPLERİ KAPATMAK ÜNİVERSİTEYE GİDEN BAŞÖRTÜLÜ KIZLARIN BAŞINI AÇMAK KAFAYI ÇEKMEK ZİNAYI SERBES BIRAKMAK TÜRKÜREYİM SİZİN DEĞERLERİNİZE ELBETTE AKP VE MHP SİZİN DEĞERLERİNİZİ ÇİĞNEYECEK VATAN MİLLET DÜŞMANLARINA GÖZMÜ YUMSUNLAR İSTİYORDUN

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KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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