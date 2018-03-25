Bu da Uber sürücüsü dehşeti! Kadın yolcuyu dövüp yola attı

İSTANBUL'da İstinye’den Atatürk Havalimanı’na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci’nin, sürücü tarafından darp edildiği ve ardından da yol ortasına atıldığı iddia edildi...

Bu da Uber sürücüsü dehşeti! Kadın yolcuyu dövüp yola attı

Sarı taksi - Uber kavgası sürüp giderken, bu kez bir Uber sürücüsü dehşet saçtı... İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'nin, sürücü tarafından darp edildiği iddia edildi.Birgül Ekinci ve kızı, İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gelmek için Uber uygulamasından araç çağırdı. Araçla havalimanı girişine kadar gelen 2 yolcuyla, sürücü arasında 'erken indirme' tartışması yaşandı. Birgül Ekinci, çıkan tartışma sonrası ismi henüz belirlenemeyen sürücü tarafından darp edildi. Burnundan darbe alan Ekinci ile kızını araçtan indirilmiş gören Atatürk Havalimanı durağında çalışan taksi şoförü Murat Tağu durarak yardımlarına koştu.

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Bu da Uber sürücüsü dehşeti! Kadın yolcuyu dövüp yola attı

Ekinci kızının uçağını kaçırmaması için Atatürk Havalimanı'na geldi. Önce ambulansa daha sonra da Atatürk Havalimanı'nda bulunan Port Clinic sağlık birimine götürülen Ekinci'nin burada ilk tedavisi yapıldı.

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Bu da Uber sürücüsü dehşeti! Kadın yolcuyu dövüp yola attı

Konuşmak istemeyen Birgül Ekinci, bu sırada basın mensuplarının "Uber sürücüsüyle tartıştınız?" sorusuna, başını sallayarak "Evet" yanıtını verdi. Ekinci daha sonra polis eşliğinde hastaneye sevk edildi. Uçağına polis eşliğinde giden Ekinci'nin kızı da konuşmak istemedi.

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Bu da Uber sürücüsü dehşeti! Kadın yolcuyu dövüp yola attı

Olayı anlatan havalimanı taksicisi Murat Tağu, Basın Ekpres Yolundan havalimanına geldiği sırada sağda park halinde bir araç gördüğünü söyledi. Araçta bir sorun olduğunu tahmin ettiğini belirten Tağu, "Aracın önünde durduğumda bir kız gelip yardım istedi. Uber sürücüsü, VIP bir araçtı. Resimleri de hatta bende mevcuttu. Ben kızla ilgilenirken hanımefendiyi olduğu gibi araçtan bariyerlerin üzerine attı." dedi. "Olayın resim ve görüntüleri mevcut" diyen taksici Murat Tağu, şöyle devam etti:

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