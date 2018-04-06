Bu da oldu tarihi mekanı internetten satışa çıkardı!

Şanlıurfa Balıkgöl’deki 62 metrekarelik alanın hissedarı olduğunu iddia eden şahıs, internete ilan vererek bu kısmı satışa çıkardı.

Bu da oldu tarihi mekanı internetten satışa çıkardı!

ŞANLIURFA'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Türkiye'nin önemli tarihi bir mekanı olan Balıklıgöl'ün internetten satışa çıkarıldığı haberi herkeste şok etkisi yaptı. Haberi duyanlar inanamazken Mustafa Nimetoğlu isimli vatandaş tarihi Balıklıgöl arazisinin bir kısmının kendisine ait olduğunu öne sürüyor. Şanlıurfa’nın önemli mekanlarından biri olan Balıklıgöl’ün içerisindeki Halil-ür Rahman Medresesinin varislerinden olduğunu iddia eden 35 yaşındaki Mustafa Nimetoğlu, medresenin yüzde 9’unu oluşturan 62 metrekareye tekabül eden kısmını 9 milyon liraya satılığa çıkarttığını duyurdu.

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Bu da oldu tarihi mekanı internetten satışa çıkardı!

Bir internet sitesine ilan veren şahıs, yakınlarından tepki görünce kısa süre sonra bu ilanı kaldırdı. İstanbul’da ikamet ettiği öğrenilen şahsın ilanda ise alanın inşaat izni olmadığını ve dünyevi değil uhrevi değerinin çok fazla olduğunu yazdığı belirtildi. Öte yandan Balıklıgöl'ün tarihi çok eskiye dayanıyor. Şanlıurfa şehir merkezinin güneybatısında yer alan ve İbrahim Peygamberin ateşe atıldığında düştüğü yer olarak bilinen bu iki göl, kutsal balıkları ve çevrelerindeki tarihi eserler ile Şanlıurfa'nın en çok ziyaretçi çeken yerlerinden biri.

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Bu da oldu tarihi mekanı internetten satışa çıkardı!

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Bu da oldu tarihi mekanı internetten satışa çıkardı!

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