Bu da Mangal Parkı 16 dönümlük alana kuruldu

Sultan Yavuzaslan, alanın çok güzel olduğunu belirterek, ailesiyle mangaliçin geldiklerini söyledi. Cennet Demir de parkın manzarasının muazzam olduğunu dile getirerek kentin, herkesin aynı ortamda huzurlu bir şekilde mangal yapabileceği güzel bir park kazandığını ifade etti.