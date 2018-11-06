Bu da Mangal Parkı 16 dönümlük alana kuruldu

Kebabı ve şalgamı ile ünlü Adana’dan halkı sevindiren haber geldi. Adana Belediyesi vatandaşların keyifle kebap yapabilmesi için Mangal Parkı açtı. 16 dönümlük alanda kurulan "Mangal Park" kurdele kesilerek açıldı.

Bu da Mangal Parkı 16 dönümlük alana kuruldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, açılışta yaptığı konuşmada, Adana'nın en güzel yerlerini ticarileştirmeden, ücretsiz kullanım imkanıyla vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi. Mangal Park'ın kurulduğu yerin Adana'nın en güzel ve nadide noktası olduğunu ifade eden Sözlü, parkın, vatandaşların piknik ve mangal yapmalarına imkan sağlamak amacıyla kurulduğunu anlattı.

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Bu da Mangal Parkı 16 dönümlük alana kuruldu

Burayı daha da büyüterek vatandaşların hizmetine sunmaya devam edeceklerini belirten Sözlü, parkın hayırlı olmasını diledi. Konuşmanın ardından, Menekşe Mahallesi yakınlarındaki 16 dönümlük alanda kurulan "Mangal Park" kurdele kesilerek açıldı. "Dikkat, dumanlı hava sahası" yazılı afişlerin bulunduğu parkta vatandaşlar mangal keyfi yaptı.

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Bu da Mangal Parkı 16 dönümlük alana kuruldu

Sultan Yavuzaslan, alanın çok güzel olduğunu belirterek, ailesiyle mangaliçin geldiklerini söyledi. Cennet Demir de parkın manzarasının muazzam olduğunu dile getirerek kentin, herkesin aynı ortamda huzurlu bir şekilde mangal yapabileceği güzel bir park kazandığını ifade etti.

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Bu da Mangal Parkı 16 dönümlük alana kuruldu

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