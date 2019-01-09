Bu da mahkumların çayı ‘Sayılı gün’ önce onlar tadıyor sonra satılıyor

RİZE’nin Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü ve tutukluların maaşla çalıştığı tesiste, özel karışımlı 'Sayılı gün' adlı verilen çay imal ediliyor. Yıllık 700 ton dolayında çay paketlenen tesiste yaklaşık 1.5 milyon lira gelir elde ediliyor.

Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, 290 hükümlü için meslek ve sanat atölyeleri oluşturuldu. Bu kapsamda, 500 bin liraya mal edilen çay paketleme tesisi de kuruldu. Özel sektör çay fabrikalarından satın alınan kuru çaylar, hijyen, iş güvenliği ve atölye oryantasyon eğitimlerini tamamlayan 80 hükümlü tarafından paketleniyor. Twitter

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Hükümlülerin paketlediği çaya ise 'Sayılı gün' adı verildi. Yıllık 700 ton dolayında çay paketlenen tesiste yaklaşık 1.5 milyon lira gelir elde ediliyor. Paketlenen çaylarla, Türkiye'deki cezaevlerinin çay ihtiyacı karşılanıyor. Çalıştıkları gün boyunca sosyal güvence altına alınan hükümlü ve tutuklular ayda yaklaşık 300 lira dolayında kazanç elde ediyor. Twitter

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‘Sayılı gün’ çayı adliye binalarındaki 'İş Yurtları' satış mağazalarında da satışa çıkarıldı. Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Çayır, çay üretiminin ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklular için büyük bir önemi olduğunu belirterek "Hükümlüler için hasret, özlem, sevgi anlamı taşıyan ‘Sayılı gün’ çayımızı tesisimizde paketleyerek Türkiye’ye gönderiyoruz" dedi. Twitter

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