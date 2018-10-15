Bu da çekirdek çitleyen kedi

OSMANİYE’nin Sumbas ilçesinde oturan Altan Can isimli genç, evinde beslediği kediye çekirdek verdi. Kedinin ise çekirdekleri çitletmesi görenleri şaşırttı.

Tüm bu anları cep telefonuyla kaydeden Altan Can, görüntüleri de sosyal medyaya yükledi. Kedinin sahibinin elinden çekirdek alarak çitletmesi sosyal medyada ilgi odağı oldu.