Bu çiftin tüm çocukları zenci doğdu herkes nedenini aradı

Aaron ve Rachel Halbert çiftinin çocuklarını gören gözlerine inanamıyor. Bir süre çocuk sahibi olmayan ardından çocukları olan genç çiftin ten renkleri beyaz olmasına rağmen tüm çocukları siyahi.

Aaron ve Rachel Halbert çiftinin çocuklarını gören gözlerine inanamıyor. Bir süre çocuk sahibi olmayan ardından çocukları olan genç çiftin ten renkleri beyaz olmasına rağmen tüm çocukları siyahi. Anne ve baba bile bu duruma şaşıp kaldılar. Peki ne oldu da çocuklar siyahi oldu? İşte o hikaye. Twitter

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Aaron ve Rachel Halbert çifti uzun süredir bebek sahibi olmaya çalışıyorlardı ancak Rachel sağlık sorunları nedeniyle gebe kalamıyordu. Bunun yerine bir erkek ve bir kız olmak üzere iki çocuk evlat edindiler. Evlat edinişleri insanlar tarafından eleştirildi. Çünkü çocuklar siyahiydi. Twitter

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Aaron, Washington Post’a “Özellikle güneyde yaşayan insanların, siyahi çocukları olan beyaz bir çift hakkında yaptıkları yorumları çok iyi biliyoruz. Markete gittiğimizde bize ters ters bakan yaşlı bir teyzenin olacağını da hep biliyorduk” dedi.



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