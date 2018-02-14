Bu çay ocağında sadece satranç ve dama oynanıyor

Siirt kent merkezindeki 50 yıllık çay ocağında, dama ve satranç dışında bir oyuna izin verilmiyor.

Bu çay ocağında sadece satranç ve dama oynanıyor

Siirt'teki Merkez Kasaplar Çarşısı'nda bulunan çay ocağında yaklaşık 50 yıldan beri dama ve satranç dışında hiçbir oyuna izin verilmiyor. Çeşitli tarihlerde farklı kişilerin işlettiği çay ocağının son işletmecisi Cengiz Aldemir, genelde orta yaş ve üzerindeki kişilere hizmet etmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Kağıt ve taş oyunlarına izin vermediğini anlatan Aldemir, "Bu kahveyi yeni devraldım. Benden önce burayı işleten çay ocağı sahipleri burada dama veya satranç oyunu dışında oyuna izin vermemiş. Yıllardan beri bu çay ocağı çalışıyor ve daha çok emeklilere ve hitap ediyor.

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Bu çay ocağında sadece satranç ve dama oynanıyor

Buraya gelen emekliler gün boyu hiç sıkılmadan dama oynuyorlar. Satranç oynamasını bilenler ise satranç oyunu oynuyor. Bu gelenek çok eski yıllara dayanıyor. Buraya gelen yaşlı amcalar, bunun 50 yıldan beri devam ettiğini ve Siirt'te ilk olarak bu kahvede dama oyunu oynatıldığını söylüyorlar" dedi. Tarihi oldukça eski olan çarşının çok da rağbet görmediğini anlatan çay ocağı işletmecisi Aldemir, "Bu çarşı çok eski bir çarşı. Bu sebepten ötürü pek fazla işlek değil, bu da bizim işlerimizi etkiliyor.

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Bu çay ocağında sadece satranç ve dama oynanıyor

Ancak, bizim çay ocağı daha çok yaşı ve emekli kesimlere hitap ediyor. Dama tutkunları buraya gelerek oyun oynuyor ve bu da bizim işimize yarıyor. Ben de bu geleneğini sürdürüyorum. Dama ile satranç haricinde başka bir oyun oynatılmasına izin vermiyorum" diye konuştu.

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Bu çay ocağında sadece satranç ve dama oynanıyor

DAMA OYNAMAK İÇİN SAATLERCE SIRA BEKLİYORLAR; Çay ocağında bir tek dama ve satranç oynatılmasından dolayı bu çay ocağını tercih ettiklerini belirten emekli müşterilerden Turan Açıkgöz, "Ben emekliyim, buraya gelen tüm oyuncular da benim gibi emeklidir. Günümüzün çoğunu burada geçiyoruz ve akşam saatlerinde evimize gidiyoruz. Dama oynayan masalara çay daha ucuz veriliyor.

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