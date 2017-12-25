Bu burçlar 2018'de çok şanslı olacaklar

2018 yılında burcunuzu neler bekliyor? Astrolog Ali Gufran Erkılıç, aşktan para durumuna, sağlıktan kariyere 2018'de burcunuzu nelerin beklediğini yazdı. İşte 2018 için burç yorumları KOÇ BURCU (21 Mart - 20 Nisan): Genel Anlamda: Ani değişimleri, her türlü yenilikçi fikri ve devrimleri temsil eden Uranüs’ün Koç burcundaki ilerlemesi devam ediyor. Bu burcu terk edeceği Haziran ayına kadar tüm özelliklerini göstermeye devam edecek. Zaten pek sıkıntıya gelemeyen Koç burçlular, yine senenin ilk yarısında gelenek ve göreneklere bağlı kalmadan yaşamayı tercih edecekler. Bu yetmiyormuş gibi savaşçı kadın Tanrıça Pallas’da yine aynı burçta gezintisine devam etmekte. Hele bir ara bu iki gücün bir de birleşmesi var ki hiç sormayın. Toplumda haklarını yitirmiş, zarar görmüş insanlara umut saçan görüşleri doruk noktasına çıkacak. Bilinç noktasında yeni buluşlara ve önemli fikirlere açık ve eğilimleri artacak. Elektronik teknolojideki yenilikleri anlama konusunda doğal yakınlıklarında artış olacağı söylenebilir.
Aşk ve Beraberlik: Mücadelelerle dolu bir aşk hayatı gözüküyor. Her şeye rağmen sevgi ve aşk konularında pek zorlanacaklar. Kendi mizaçlarına yatkın eş ve sevgililer seçmeleri mümkün. Bu kişilerin hiç de kolay ve yumuşak kişiler olmayacağı bir gerçek.Para Durumu: Enerjilerinin yerinde olduğu bir yıl olduğu için bu burcun mensupları maddi bakımdan iyi olacaklar denebilir. Her ne kadar mücadeleler görünüyorsa da, inatları ve azimleri onlara bu sene maddi açıdan darlık getirmeyecektir. Rakipleriyle takışsalar bile.Para konusuna başarı onlarla.
BOĞA BURCU 21 Nisan - 21 Mayıs: Genel Anlamda: Sabrı ve bu sayede kazanmayı çok iyi beceren Boğa burcu mensupları bu sene daha da güçlenecekler. Bir de üstelik yine sabrı ve azmi dile getiren Asteroid Admestos’un da aynı burçta seyretmesi maddi ve somut konularda daha da büyük başarılar getirecek. Üstelik başarı nispetinin artmasına Oğlak burcunda bulunan planetler de katılmaktalar. Peki, tek zorluk ne olabilir acaba bu burçtakiler için? Bu da Akrep burcunda seyretmekte olan bereket Tanrısı ulu Jüpiter’in burçlarına yaptığı sert açılar. Bunlar önemli. Demek ki, konuları ne olursa olsun, aşırı iyimserliğe hiç kapılmamaları gerekiyor. Senenin ikinci yarısında değişimler ve anilikler temsilcisi Uranüs’ün de burçlarına girmesi burcun ilk on gününde doğanlara bazı yeni imkânlar getirecek.
Aşk ve Beraberlik: Burç mensuplarının sabırlı ve kararlı tutumları sayesinde ideallerindeki varlıklı eşlere kavuşmaları mümkün. Çoğu kez olduğu gibi bu yıl da Boğalar istikrarlı ilişkiler sergileyecekler. Sene ortalarından sonra ise ani olaylar ve yepyeni aşklar ortaya çıkabilir.
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