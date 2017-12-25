Bu burçlar 2018'de çok şanslı olacaklar

BOĞA BURCU 21 Nisan - 21 Mayıs: Genel Anlamda: Sabrı ve bu sayede kazanmayı çok iyi beceren Boğa burcu mensupları bu sene daha da güçlenecekler. Bir de üstelik yine sabrı ve azmi dile getiren Asteroid Admestos’un da aynı burçta seyretmesi maddi ve somut konularda daha da büyük başarılar getirecek. Üstelik başarı nispetinin artmasına Oğlak burcunda bulunan planetler de katılmaktalar. Peki, tek zorluk ne olabilir acaba bu burçtakiler için? Bu da Akrep burcunda seyretmekte olan bereket Tanrısı ulu Jüpiter’in burçlarına yaptığı sert açılar. Bunlar önemli. Demek ki, konuları ne olursa olsun, aşırı iyimserliğe hiç kapılmamaları gerekiyor. Senenin ikinci yarısında değişimler ve anilikler temsilcisi Uranüs’ün de burçlarına girmesi burcun ilk on gününde doğanlara bazı yeni imkânlar getirecek.