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Bu bir rekor! Serveti 150 milyar doları aştı

Bu bir rekor! Serveti 150 milyar doları aştı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Jeff Bezos'un serveti 150 milyar doları aştı.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 20:43 - Güncelleme: 16-07-2018 20:43

Forbes'in hazırladığı "Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi"ne göre, Bezos'un serveti bugün 1,2 milyar dolar artarak, TSİ 19.00 itibarıyla 150,2 milyar dolara ulaştı. 

Böylece, dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Bezos'un listedeki yeri sağlamlaşırken, Jeff Bezos, 93,7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alan Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile arasındaki farkı da açmış oldu. 

AMAZON HİSSELERİ YİNE REKOR KIRDI

Bezos'un servetinin bugün artış göstermesinde Amazon'un hisselerinin yeni bir rekor kırması etkili oldu. 

TSİ 19.00'da Amazon'un New York borsasındaki hisse başına değeri yüzde 1 artışla 1.831 dolara tırmanarak şirket tarihindeki en yüksek seviyesine ulaştı.

Söz konusu saatte piyasa değeri 888 milyar dolara yükselen Amazon, 940 milyar dolar piyasa değerine sahip Apple'ın ardından ABD'nin en değerli ikinci şirketi konumunda bulunuyor. 

Amazon'un hisseleri en son perşembe günü rekor kırmıştı. 

"PRİME DAY" BUGÜN BAŞLIYOR

Analistler, Bezos'un servetinin artmasında ve Amazon hisselerinin rekor kırmasında "Prime Day"in önemli rol oynadığını belirtti. 

Amazon'un internet üzerinden yılda bir defa düzenlediği ve "Prime" üyesi kullanıcılarına milyonlarca ürünü büyük indirimlerle sunduğu "Prime Day" bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve 36 saat sürecek. 

"Prime Day"de geçen yıl satışlar bir önceki yıla oranla yüzde 60 artmış, kullanıcı sayısı da yıldan yıla yüzde 50 yükseliş göstermişti. 

Amazon, nisan ayında dünya genelindeki "Prime" üyesi kullanıcılarının sayısının 100 milyonu aştığını açıklamış, şirket geçen sene 30 saat süren "Prime Day"de yaklaşık 2,4 milyar dolarlık satış yapmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • ,53lü 16 Temmuz 2018 22:01 Abd nin şımarıklığı ve dünyaya meydan okuması bundan .Amazon şirketinin Türkiyenin yıllık gayri safi milli hasılasına eşit neredeyse.Yıllarca bizi laik antilaik, kürt türk , alevi suni çatışmalarıyla meşgul ettiler . Üretmeden tüketmeyi öğretip borç para verdiler biz de idare etmeye çalıştık fakat bu idare de yetmez olunca darbeler ve krizlerle daha fazla teslim aldılar. En korkunç olanı da cumhuriyet demokrasi yutturmacalarıyla sözde seçimlerle bağımsız laik demokrat cumhuriyet masallarıyla uyuduk. Tankımızı tüfeğimizi uçağımızı vb. , 80 yıldır neden yapamadık. Yüksek faiz sarmalı ve döviz oyunları adamların en büyük çıkarlarıydı. Buna kim izin vermediyse veya diklendiyse bir yolunu bulup indirdiler.Bugünün pratiğini geçmişin yaşanmışlıklarıyla bağdaştıramazsak yarınımız da ziyan olacaktır

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