Bu bir rekor! Serveti 150 milyar doları aştı

,53lü 16 Temmuz 2018 22:01 Abd nin şımarıklığı ve dünyaya meydan okuması bundan .Amazon şirketinin Türkiyenin yıllık gayri safi milli hasılasına eşit neredeyse.Yıllarca bizi laik antilaik, kürt türk , alevi suni çatışmalarıyla meşgul ettiler . Üretmeden tüketmeyi öğretip borç para verdiler biz de idare etmeye çalıştık fakat bu idare de yetmez olunca darbeler ve krizlerle daha fazla teslim aldılar. En korkunç olanı da cumhuriyet demokrasi yutturmacalarıyla sözde seçimlerle bağımsız laik demokrat cumhuriyet masallarıyla uyuduk. Tankımızı tüfeğimizi uçağımızı vb. , 80 yıldır neden yapamadık. Yüksek faiz sarmalı ve döviz oyunları adamların en büyük çıkarlarıydı. Buna kim izin vermediyse veya diklendiyse bir yolunu bulup indirdiler.Bugünün pratiğini geçmişin yaşanmışlıklarıyla bağdaştıramazsak yarınımız da ziyan olacaktır