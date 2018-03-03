Bu bir rekor olmalı! Türk kökenli oyuncu, 17 yıldır aynı karakteri oynuyor

Türk kökenli oyuncu Arzu Bazman, 17 yıldır ARD'de yayınlanan 'In aller Freundschaft' adlı hastane dizisinde hemşire Arzu Ritter'i canlandırıyor.

Berlin doğumlu 40 yaşındaki Arzu Bazman, 23 yaşında girdiği 'In aller Freundschaft' adlı dizide neredeyse ömrünün yarısını geçirdi. ARD'de yayınlanan 'In aller Freundschaft' adlı dizide her hafta milyonlarca izleyicinin karşısına çıkan Bazman, oyunculuk kariyerinden önce de sağlık alanında meslek eğitimi yaptı.

Üç yıl bu alanda çalışan Bazman, tesadüfen katıldığı bir yarışmada birinci olunca, oyunculuğu seçti. Alman televizyonlarında sabah kuşağında yayınlanan programlarda sunuculuk yaptı. Bu programdaki performansıyla büyük beğeni alan Bazman, daha sonra dizi ve filmlerde oynamaya başladı.

1999'da ilk kez kamera karşısına geçen Bazman, bugüne kadar 23 filmde rol aldı. Son olarak 2013'te Reha Erdem'in 'İnsan Nedir ki' filminde rol alan Arzu Bazman, şimdiye kadar Alman televizyonlarında yayınlanan 12 farklı dizide seyirci karşısına çıktı. Kariyerinden önce de sağlık alanında meslek eğitimi yaptı.

İşte ömrünün yarısı tek dizide geçen Arzu Barzan;

  • Medya 03 Mart 2018 20:03
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