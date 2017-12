Bu bir ilk! Yılbaşında Kangal ve Akbaş sahaya iniyor

Beyoğlu bölgesinin 136 kamerayla izleneceğini söyleyen Zafer Baybaba , "MOBESE aracımız da ilimiz genelinde 1747 noktada 6 bin 988 kamera ile izleme yapmış olacağız. Beyoğlu bölgesinde ise 34 noktada 136 kamerayla an be an görüntüler yanımızda bulunan MOBESE aracına intikal edecek ve görülen herhangi bir aksaklıkta ekiplerimiz anında buradan yönlendirilerek olaylara anında müdahale edilecek" şeklinde konuştu.