Bu bir ilk! Yılbaşında Kangal ve Akbaş sahaya iniyor

Bu bir ilk! Yılbaşında Kangal ve Akbaş sahaya iniyor

Yılbaşına bir gün kala İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba İstanbul'da yılbaşı gecesi alınacak önlemlerle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından başlatılan 'Asayiş devriye köpeği olarak Kangal ve Akbaş yetiştirme projesi' kapsamında yetiştirilen 12 kangal ve 10 akbaş cinsi köpeğin ilk defa görev yapacakları belirtildi. Baybaba yeni yılda güvenlik önlemleri kapsamında 37 bin personelin görev yapacağını belirterek, “Yeni yıl tedbirleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürümüz Sayın Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla bu yıl daha önceki yıllara oranla 3 aşamalı tedbir planı yaptık. Bunlardan birincisi 20'si ile 24'ü tarihleri arasında deniz, hava ve karayolu ile ilimize çevre illerden intikal eden araç ve şahıslar üzerinde yapmış olduğumuz uygulamalar. 25'i ile 30'u tarihleri arasında ise halkımızın alışveriş amaçlı meydanlarda, AVM'lerde ve parklardaki yapmış olduğumuz uygulamalar. Diğeri ise, 31 Aralık gecesi yani yılbaşı gecesi olarak 37 bin polisle 24 saat esasına göre görevimizin başında olacağız" dedi.




19
Bu bir ilk! Yılbaşında Kangal ve Akbaş sahaya iniyor

600 Güven Timi'nin İstiklal Caddesi'nde görev yapacağını belirten Baybaba, “Ayrıca Özel harekat Şube müdürlüğümüze bağlı 1000 personelle 39 ilçemizde 100 ayrı noktada birkaç dakika içerisinde olay yerine intikal edecek şekilde personelimiz görevimizin başında olacaktır. Yine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Havalimanı Şube Müdürlüğümüze bağlı araçlarla da görevlerinin başında olacaklar. Güven Timleri Şube Müdürlüğümüze bağlı personelimiz de İstiklal Caddesi çevresinde 600 personelle ilimiz genelinde 1470 personelimizle görev alacağız“ diye konuştu.

29
Bu bir ilk! Yılbaşında Kangal ve Akbaş sahaya iniyor

Baybaba “Tedbirler kapsamında İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklar saat 15.00 itibariyle trafiğe kapatılacak. Saat 19.00 itibariyle de Taksim Meydan'a çıkan bütün yollar trafiğe kapatılacak. Ayrıca Beşiktaş ilçemizde saat 15.00, Kadıköy ilçemizde saat 15.00 Şişli ilçemizde de saat 16.00 itibariyle yollar trafiğe kapatılacak" dedi.

39
Bu bir ilk! Yılbaşında Kangal ve Akbaş sahaya iniyor

Beyoğlu bölgesinin 136 kamerayla izleneceğini söyleyen Zafer Baybaba , "MOBESE aracımız da ilimiz genelinde 1747 noktada 6 bin 988 kamera ile izleme yapmış olacağız. Beyoğlu bölgesinde ise 34 noktada 136 kamerayla an be an görüntüler yanımızda bulunan MOBESE aracına intikal edecek ve görülen herhangi bir aksaklıkta ekiplerimiz anında buradan yönlendirilerek olaylara anında müdahale edilecek" şeklinde konuştu.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat