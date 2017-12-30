Bu bir ilk! Yılbaşında Kangal ve Akbaş sahaya iniyor

Yılbaşına bir gün kala İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba İstanbul'da yılbaşı gecesi alınacak önlemlerle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından başlatılan 'Asayiş devriye köpeği olarak Kangal ve Akbaş yetiştirme projesi' kapsamında yetiştirilen 12 kangal ve 10 akbaş cinsi köpeğin ilk defa görev yapacakları belirtildi. Baybaba yeni yılda güvenlik önlemleri kapsamında 37 bin personelin görev yapacağını belirterek, “Yeni yıl tedbirleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürümüz Sayın Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla bu yıl daha önceki yıllara oranla 3 aşamalı tedbir planı yaptık. Bunlardan birincisi 20'si ile 24'ü tarihleri arasında deniz, hava ve karayolu ile ilimize çevre illerden intikal eden araç ve şahıslar üzerinde yapmış olduğumuz uygulamalar. 25'i ile 30'u tarihleri arasında ise halkımızın alışveriş amaçlı meydanlarda, AVM'lerde ve parklardaki yapmış olduğumuz uygulamalar. Diğeri ise, 31 Aralık gecesi yani yılbaşı gecesi olarak 37 bin polisle 24 saat esasına göre görevimizin başında olacağız" dedi.









