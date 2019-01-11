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Bu besinlerle bağışıklık sisteminizi güçlendirin

Bu besinlerle bağışıklık sisteminizi güçlendirin

Hastalıklara karşı korunmanızı üst seviyeye çıkarmak için bağışıklık sisteminizi güçlendiren aşağıdaki besinleri tüketmenizde fayda olacaktır.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 10:54 - Güncelleme: 11-01-2019 10:54

"Vücudumuzun savunma mekanizması olarak tanımlananan bağışıklık sistemi vücudu zararlı mikroorganizmalara karşı savunarak hastalıkların önlenmesini sağlar. Özellikle kış günlerinde, değişen hava sıcaklıklarında ve mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemi düşebilir ve hastalıklara karşı vücut dirençsiz kalabilir. Bu durumun en önemli belirtileri halsizlik, yorgunluk, unutkanlık ve uyku hali şikayetlerinin sık yaşanmasıdır."

"Nezle, soğuk algınlığı gibi gribal enfeksiyonlar da sık görülmektedir. Doğal besinlerden tüketerek vücut direnci arttırılabilir ve bağışılık sistemi güçlendirilebilir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için özellikle antioksidan içeren besinler; A,C,E vitaminleri; çinko ve selenyum minerallerinin kaynakları tüketilmelidir." Diyetisyen Cansu Temel, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için aşağıdaki besinleri tüketmemizi önerdi:

A vitamini kaynağı; bal kabağı, pırasa, kabak, brokoli, pazı, havuç ve yumurta
C vitamini kaynağı; limon, yeşil biber, maydanoz, kivi, greyfurt, mandalina, ıspanak, lahana ve kuşburnu
E vitamini kaynağı; zeytinyağı, ceviz, fındık, balık yağı, sardalya, ton balığı
Çinko kaynağı; yoğurt, süt, kırmızı et, kuru baklagiller, kabak çekirdeği, badem
Selenyum kaynağı; sarımsak, soğan, yumurta, mantar, yulaf, esmer pirinç
*Probiyotik kaynağı olan kefir ve yoğurt tüketimi de ihmal edilmemelidir.

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