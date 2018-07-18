Bu besinler kabızlığa iyi geliyor!

Kabızlığa iyi gelen yiyecekleri tüketmek kadar kabızlığa neden olan gıdaları beslenmenizden çıkarmakta önemli olduğunu vurgulayan TABDER Başkanı Ayhan Ercan cevapla.tv izleyecilerine anlattı.

Günümüzde çok sık karşılaşılan bir durum olan kabızlıkta kişiyi birçok neden tetiklemektedir. Günümüz teknolojisi ve yaşam şartları kişileri hareketsiz bir yaşama sürüklerken posa alımının azaltıldığı bir beslenme düzeni ve stres gibi faktörler konstipasyon oluşumunun başlıca nedenleridir.

Kabızlık problemi çekenler; bol yeşil lifli süper gıdalar tüketmeliler. Mesela buğday çimi, psyllium husk dediğimiz karnıyarık otu tohumlarının kabuğu çok etkilidir. Bebeklerde dahi güvenle kullanılabilir. Yaptığımız hamur işlerinin içersine bir tatlı kaşığı kullanılırsa ve bol lifli beslenilirse kabızlık probleminin önüne rahatlıkla geçebiliriz.

Kaynak: cevapla.tv