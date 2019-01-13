Bu besinin saça, cilde ve zayıflamaya inanılmaz faydaları ortaya çıktı

Besin değeri oldukça yüksek olan yulafın hem besleyici olması hem de tok tutmaya yaraması gibi özellikleri bulunur. Hazırlanması kolay ve vücudumuzun gün içinde ihtiyaç duyacağı pek çok besin maddesine sahip yulaf, kahvaltı ve ara öğünlerde tüketildiğinde vücudun metabolizmasının hızlanmasına hatta uzun süre tok tutan özelliği de vardır.
Vücut sağlığına bu kadar faydalı olan yulafın yapılan araştırmalar sonucu, cilde ve saçlara da faydası olduğu ortaya çıkmıştır. İşte yulafın bilmediğiniz faydaları...
- Yulaf anti-enflamatuar yapıdadır ve cildinizle en iyi şekilde uyum sağlar. Ciltte kaşıntı ve batma gibi sorunlar yaşayan kişiler, evde yulaf maskesi yapabilirler.
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