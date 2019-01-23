Bu besini gündüz yiyen kilo veriyor gece yiyen ise kilo alıyor

Yoğurt, hem kalori değeri düşük olması hem de kalsiyum, potasyum ve B12 vitamini bakımından mükemmel besinler arasında yer alır. Açlık hissini yok eden yoğurt zayıflamak isteyenler için başlıca besin kaynağıdır.

Uzmanlar, bu konuyla ilgili akşam yemeğinden sonra tüketilen gıdaların kilo verme üzerinde olumsuz olduğunu hatta kilo almaya neden olduğunu belirtiyor.

Gece yenilen yoğurt kilo yapabilir

Uyumaya yakın saatlerde tüketilen yiyecekler kilo almaya neden olabilir. Bir şeyler yeme isteğinizi bastıramıyorsanız en azından yoğurt yiyerek kilo almanın önüne geçmeye çalışabilirsiniz. Yoğurt bile gece yendiği zaman kilo almayı tetiklerken diğerlerine oranla bu risk daha azdır.

Uyumadan 2 saat önce...

Kilo vermek isteyen kişilerin uyumadan en az 2 saat öncesinde yemek yemeyi bırakmaları ve sonrasında da bedenlerini dinlendirmeleri gerekir. Gecenin bir vakti yoğurt yemek, kilo vermek için pek doğru olmasa da uygulanan sağlıklı diyetlerin içindeki yoğurtlu karışımları tüketmek gönül rahatlığı ile yapılabilir.