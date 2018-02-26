Bu belirtileri yaşıyorsanız dikkat! Kulak ağrılarının 8 önemli nedeni

Uzmanlar kulak ağrısının önemsenmediği taktirde daha önemli sorunlara yol açabileceğini, özellikle devam eden ağrıların mutlaka ciddiye alınarak araştırılması gerektiğini vurguluyor. Kulak ağrının altında yatan 8 önemli nedeni ise şöyle sıralıyor...

Kulak ağrısı her yaş grubunda görülebilen ve son derece rahatsız edici bir problem. Aynı zamanda işitme kaybı, kaşıntı, çınlama, dolgunluk hissi, kulakta akıntı gibi yakınmalar da ağrıya eşlik edebiliyor. Tıbbi adı otalji olan ağrının altında enfeksiyonlardan travmalara kadar birçok neden bulunuyor. Dolayısıyla hafif, şiddetli, zonklayıcı, ani girip çıkan, çevreye yayılan gibi çok farklı belirtiler gözlenebiliyor. Ancak nedeni ne olursa olsun kulak ağrısı durumunda, özellikle de çocuklarda vakit kaybedilmeden hekime başvurmak gerekiyor. Twitter

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ORTA KULAK ENFEKSİYONU: Özellikle çocuklarda kulak ağrısının en sık nedenini orta kulak enfeksiyonları oluşturuyor. Genellikle nezle, grip, anjin gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarını takip eden günlerde ortaya çıkan kulak ağrısına ateş, akıntı, işitme kaybı da eşlik edebiliyor. Hekim kontrolünde antibiyotik tedavisi gerektiren ağrı birkaç saat ile bir gün içinde azalıp geçebiliyor. Ancak bu dönem içinde özellikle çocukların rahatlamasının ebeveynler açısından aldatıcı olmaması ve antibiyotik tedavisine en az 10 gün devam edilmesi önem taşıyor. Twitter

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ORTA KULAKTA SIVI BİRİKMESİ: Bir başka kulak ağrısı sebebini de orta kulakta sıvı birikimi oluşturuyor. Özellikle 2-7 yaş arasındaki çocuklarda sık karşılaşılıyor. Bir çeşit kulak iltihaplanması olan bu durumda ağrının çok şiddetli olmamakla birlikte zaman zaman tekrarladığı gözleniyor. Orta kulakta sıvı birikmesiyle başlayan bu durum işitme kaybına da neden olabileceği için önem taşıyor. Bu nedenle önce ilaç tedavisi, gerekirse de cerrahi tedaviye başvurmak gerekebiliyor. Twitter

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