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Bu baharatları kesinlikle tüketin işte enerjiyi kaynağı olan baharatlar

Bu baharatları kesinlikle tüketin işte enerjiyi kaynağı olan baharatlar

Antioksidan kaynağı olan baharat çeşitleri aynı zamanda pek çok vitamin ve minerali de içermektedir. Bu yüzden enerji verirler. Peki enerji veren baharatlar hangileridir?

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Eklenme Tarihi: 27-01-2019 13:05 - Güncelleme: 27-01-2019 13:05

Metabolizmanın daha hızlı çalışması için bazı besin çeşitlerinin tüketimi arttırılabilir. Özellikle pulbiber, zerdeçal, zencefil ve karabiber gibi baharat çeşitleri metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur.

Termojenik etki gösteren bu baharat çeşitleri vücut ısısını arttırarak metabolizmanın daha hızlı çalışmasına katkı sağlar. Daha hızlı çalışan metabolizmada enerji yakımı da fazla olur.Metabolizmanın daha hızlı çalışmasına katkı sağlayan bu baharat çeşitleri sebze veya bakliyat yemeklerine, salatalara veya yoğurdun içerisine ilave edilerek tüketilebilir.

Taze zencefil veya tane karabiber hazırlanan çaylarla birlikte de demlenebilir, sonrasında süzülerek içilebilir. Ancak bu baharatlar tüketilirken miktarlarına da dikkat edilmesi gerekir. Aşırı miktarda tüketilen baharatlar vücuda yarardan çok zarar sağlabilir. Bu durumun önlenmesi için miktarlar 1 çay kaşığı ile sınırlandırılabilir. 
 

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