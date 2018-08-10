Bu babaanneyi görenler gözlerine inanamıyor

Avustralya'da yaşayan bir büyükanne, Maxim dergisinin düzenlediği yarışmada yarı yaşındaki modelleri geride bıraktı.

Bu babaanneyi görenler gözlerine inanamıyor

Avustralya'da yaşayan bir büyükanne, Maxim dergisinin düzenlediği yarışmada yarı yaşındaki modelleri geride bıraktı. Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşayan Gina Stewart’ı görenler 47 yaşında olduğuna inanmakta güçlük çekiyor.

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Bu babaanneyi görenler gözlerine inanamıyor

4 çocuk bir de torun sahibi olan Stewart, düzgün fiziği ve genç görüntüsüyle büyük beğeni topluyor. Instagram’da 40 bin takipçisi olan Stewart, Maxim dergisinin yarışmasında da finalistler arasına girdi.

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Bu babaanneyi görenler gözlerine inanamıyor

Yarı yaşındaki modelleri geride bırakarak finale kalan Stewart, ‘Maxim Finest’ oylamasını kazanması durumunda derginin Avustralya edisyonuna kapak olacak.

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Bu babaanneyi görenler gözlerine inanamıyor

Güzelliğinin ve genç kalmasının sırrını hayatla barışık olmak olduğunu söyleyen Stewart, “Hayat sizi yargılayanları düşünmek için çok kısa. Yaşınız ve vücut hatlarınızla gurur duyun” dedi.

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