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Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Düzce'de aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 20:11 - Güncelleme: 01-05-2018 20:11

Düzce'de Eren Çelebi idaresindeki otomobil, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'ndan Düzce istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu otomobil ikiye ayrıldı. Sürücü Çelebi ise sadece başından hafif yaralanarak kurtuldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Çelebi'yi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Otomobil, sürücü kapısının bulunduğu bölümden ortadan ikiye ayrılırken sürücü koltuğunun sağlam bir şekilde yerinde durduğu görüldü.
Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • dobra 01 Mayıs 2018 20:55 hele şunu bileydiniz.

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