Düzce'de Eren Çelebi idaresindeki otomobil, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'ndan Düzce istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu otomobil ikiye ayrıldı. Sürücü Çelebi ise sadece başından hafif yaralanarak kurtuldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Çelebi'yi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.
Otomobil, sürücü kapısının bulunduğu bölümden ortadan ikiye ayrılırken sürücü koltuğunun sağlam bir şekilde yerinde durduğu görüldü.
Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER