Bu anket sonuçları doğru mu?

ORC araştırma şirketi 31 Mart yerel seçimlerine yaklaşık 2 aylık bir süre kala yaptığı saha çalışmasının sonuçlarını paylaştı.



Anket sonuçları İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ı, Ankara'da ise Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş'ı önde gösteriyor.



Geride kalan 5 büyük şehirde de ilginç sonuçlar var. Sonuçları yayınlandığı haliyle sizlerle paylaşayım, sonra detaylara gireyim izin verirseniz.



Bursa'da CHP ve İP'in ortak adayı Mustafa Bozbey'in 1 puan önde olduğu belirtiliyor. Mustafa Bozbey yüzde 36,5 oy alırken, Alinur Aktaş yüzde 35,2 oy alıyor. Ancak şu anda kararsız olduğunu belirten yüzde 25,5'lik bir kesim var.



Balıkesir'de Cumhur İttifakı'nın adayı Yücel Yılmaz 30,9 oy oranında görünürken, Millet İttifakı'nın adayı İsmail Ok, yüzde 29,7 ile Yücel Yılmaz'ı takip ediyor. Balıkesir'de de kararsızların oranı oldukça fazla: yüzde 36,3.



Bir diğer büyükşehir belediyesi Denizli'de de oylar birbirine yakın. Cumhur İttifakı'nın adayı Osman Zolan yüzde 38,7'lik oy ile ilk sırada. Millet İttifakı'nın adayı Ümit Bahtiyar yüzde 37,0 ile takipte. Kararsızların oy oranı ise yüzde 22,5.



Araştırmada Eskişehir'de 2 dönemdir belediye başkanı olan Yılmaz Büyükerşen, Millet İttifakı'nın adayı olarak yüzde 39,8 ile 2. sırada kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Burhan Sakallı yüde 40,2 ile önde görünüyor. Kararsızların oy oranı ise yüzde 18,4.



Ayrıca Adana, Gaziantep, Trabzon, Samsun, Kocaeli ve Sakarya 'da Cumhur ittifakı açık farkla önde görünüyor.



Anketler böyle...



Şahsi kanaatimi soracak olursanız, bazı illerle ilgili açıklanan sonuçları sağlıklı ve güvenilir bulmadım. Bulmama nedenim, ORC Araştırma Şirketi Genel Koordinatörü Mehmet Murat Pösteki'nin açıklamalarına dayanıyor.



Pösteki anket sonuçlarını bir radyo programında değerlendirirken bakın neler söylüyor:



"Ankara ile ilgili oran veremem. Sadece Mansur Yavaş'ın önde olduğunu söyleyebilirim. Ankara'da MHP seçmeni Mansur Yavaş'a sıcak bakıyor. MHP'nin Ankara'da ciddi bir oyu var. 2009 seçimlerinde Mansur Yavaş yüzde 26'lı almıştı bu sayede bugünlere geldi. MHP seçmeninin tavrı çok önemli. AK parti MHP seçmenini Özhaseki'ye oy vermeye ikna edemezse Mansur Yavaş seçimi alacaktır."



Anlaşılan ORC Araştırma Şirketi Genel Koordinatörü Mehmet Murat Pösteki'nin bizzat kendisi de kararsız!



Hem Ankara ile ilgili yorumunda "Bana göre Mansur Yavaş kazanacak" diyor. Ancak açıkladığı sonuçlara baktığınızda Cumhur İttifakı'nın oyları yüzde 47'yi , Millet İttifakı ile HDP'nin oyları ise yüzde 34'ü gösteriyor!



Daha ilginç olanı ise Ankara'nın büyükşehir belediye başkanları belli iken, ankette "Adaya göre oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 19 olarak açıklanmış.



Anket mi bayat, seçmen mi şaşkın anlamadım!



Bana göre Ankara'daki seçimin belirleyici unsunu Melih Gökçek olacak. Çünkü Gökçek'in Ankara'da yüzde 15 civarında bir oyu var. Ve maalesef bu kesim, Melih Gökçek'in istifa ettirilerek harcandığına inandığı için AK Parti'ye kırgın. Bu kırgınlığı da ancak Gökçek giderebilir.



Anketin Antalya ve Eskişehir sonuçlarını da sağlıklı bulmadım.



Kusura bakılmasın ama Antalyalı seçmen, bir dönem önce CHP'nin neler yaptığını unutmuş olamaz. CHP'nin adayından kurtulmak için seçimi iple çeken yöre halkının yeniden CHP'ye sarılacağına ihtimal vermiyorum.



Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'in kaybedebileceğine de inanmıyorum. Netice itibari ile CHP'nin iyi hizmet verdiği tek ilden bahsediyoruz.



Aynı şekilde Balıkesir...



Yücel Yılmaz çok büyük hata yapmadığı sürece seçimi rahat alır. Yücel Yılmaz'ın yapması gereken iki şey var. Bunlardan birincisi, mevcut belediye başkanının tahrip gücü yüksek eylemlerinin önüne geçmek. İkincisi ise etrafını şimdiden saran yerel aktörleri tekrar gözden geçirmek.



Ahmet Akın'ın geri çağrılması CHP'li seçmende ciddi bir kırgınlığa neden oldu. İYİ parti adayına oy vermeyeceğini söyleyen on bilerce CHP'li var.



Anketin Bursa sonuçlarına pek itiraz edemiyorum.



Bursa'da işler pek iyi gitmiyor. Yanlış anlaşılmasın, Alinur Aktaş ismi doğru bir isim. Ama bazı ilçeler için belirlenen adaylar Bursa'daki seçimi tehlikeye düşürebilir. Sıkıntılı adayların hangileri olduğunu daha önce dile getirmiştim. AK Parti'nin tepe yönetimi de bu isimlerin sıkıntı oluşturduğunun farkına vardı. Bursa'nın birkaç ilçesinde aday revizyonuna gidilirse kimse şaşırmasın.



Son olarak...



Ankette AK Parti'nin oy oranı yüzde 32, MHP'nin oy oranı ise yüzde 16 civarında gösterilmiş.



Önce şunu söyleyeyim.



Ben bu seçimde MHP'nin yüzde 16'nın da üzerinde bir oy alacağını düşünüyorum. Çünkü AK Parti'ye kırgın olanlar MHP'ye yöneliyor.



AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 35-36'nın altına düşmez diye tahmin ediyorum. Bugünden sonra atılacak adımlar ve Erdoğan'ın sahaya inecek olması bu oranı daha da yukarı çekebilir.