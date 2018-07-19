Bu adamı gören korkuyor… Dün ameliyata girip herkesi şaşırttı

Rusya’nın Kaliningrad kentinde doğup büyüyen Adam Curlykale, dünya basınının gündemine oturdu. 32 yaşındaki Curlykale’nin hikayesi ise bir hayli ilginç…

Geçtiğimiz yıllarda kanser teşhisi konulan ve tedaviyle birlikte kemoterapi süreci sonucunda hastalığı yenen Curlykale, buna rağmen daha önce pek de bilinmeyen bir cilt hastalığına yakalandı.

Curlykale’nin cildinde beyazlama ve pul pul dökülmeler yaşanırken bu durumdan rahatsız olan genç adam çareyi dövmede buldu.

Dövme yaptırarak vücudunun %90’ın dövdüren Curlykale önceki gün herkesi şaşkına çeviren bir ameliyata girdi… Vücudundaki bazı uzuvlardan rahatsız olan ve genel olarak dış görünüşünü etkileyen penisi, yumurtalıkları ve meme ucunu aldırma kararı aldı. Uzuvlarını aldırmak için neşter altına yatan Curlykale, zorlu ve başarılı bir operasyon sonrasında bu uzuvlarını aldırmayı başardı.

2017’de bir TV programına katılarak şöhrete kavuşan Curlykale, “Toplumun geri kalanından farklı olduğumu her zaman biliyordum. En sevdiğim renk hep griydi. Grinin farklı tonlarını seviyorum ve dolayısıyla cilt rengim de tam siyah değil” dedi. Yerel basın Curlykale’nin bu zorlu operasyon için Meksika’daki Guadalajara’ya gittiğini yazdı.

  • Dünya 19 Temmuz 2018 21:16
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