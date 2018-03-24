'Bu adam sana nasıl baktı' diyenlerden intikamını böyle aldı

Başarılı bir blogger ve online pazarlamacı olan Jenna Kutcher Instagram hesabını hackleyen ve "Bu vücutla kocanı nasıl tavladın?" gibi çirkin sorularla karşısına çıkan internet trollerine yine Instagram hesabından cevap verdi ve takipçilerinden büyük destek gördü.

'Bu adam sana nasıl baktı' diyenlerden intikamını böyle aldı

Jenna ve Drew Kutcher 11 yıldır evli olan çok mutlu bir çift. Jenna başarılı bir blogger ve online pazarlama uzmanı. Kocası Drew ise bir fitness koçu ve sağlıklı yaşam uzmanı. Çift Hawaii'de yaşıyor ve son derece mutlu bir aile tablosu oluşturuyor. Çiftin mutluluğuna gölge düşüren olaysa geçen hafta internet trolleri yüzünden yaşanmış. Jenna'nın mesaj kutusunu hackleyen troller "Böyle yakışıklı ve fit bir eşi hak etmiyorsun.", "Bu kilolarla ve çirkin vücutla onu nasıl buldun, nasıl tavladın?" gibi çirkin mesajlarla genç kadına saldırmaya başlamışlar.

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'Bu adam sana nasıl baktı' diyenlerden intikamını böyle aldı

Drew Kutcher'ın yaptığı iş yüzünden son derece fit gir görünüme sahip olması ve sağlıklı görünen vücudu meraklı trollerin ilgi odağı haline gelmiş durumda. 300 binden fazla takipçisi olan hesabında eşiyle birlikte fotoğraflarını paylaşan Jenna Kutcher bu saldırılardan yılarak samimi açıklamalarda bulunmuş. Hayatı boyunca sürekli insanların kilosu ve vücudu yüzünden yaptığı negatif yorumlar yüzünden psikolojik sıkıntılar, kendine güven problemleri yaşadığını anlatan Jenna Kutcher artık buna son vereceğini, kendisiyle ve bedeniyle barışık bir hayat yaşadığını ve eşi Drew'un da kendisine olan sevgi ve inancından asla şüphe duymadığını söylüyor.

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'Bu adam sana nasıl baktı' diyenlerden intikamını böyle aldı

"Birbirimizde sevilecek bedenlerimizden çok daha ötede şeyler bulduk." diyen Jenna ve Drew gelen yorum ve hakaretlere kulaklarını tıkadıklarını ve kim ne derse desin çok mutlu olduklarını haykırıyorlar. Genç çiftin takipçileri de onlara destek içeren mesajlar ve yorumlarla onların yanında olduklarını belirtiyor.

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'Bu adam sana nasıl baktı' diyenlerden intikamını böyle aldı

Drew Kutcher sahip olduğu fit beden ve kasların yaptığı işle bağlantılı olduğunu, bunun övünülecek ya da pay çıkarılacak bir durum olmadığını, Jenna gibi harika bir kadınla birlikte olduğu için asıl kendisinin şanslı olduğunu Instagram hesabından paylaşarak eşine destek oluyor.

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