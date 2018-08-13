Bu adada erkekler 'gelin' oluyor! Bekaretlerini ise...

ENDONEZYA 'nın Batı Sumatra Adası'nda yaşayan Minangkabau toplumu dünyanın en büyük 'anaerkil' topluluğu. Bu adada evler kadınlara ait ve soy anneden ilerliyor. Haliyle de erkeklerin toplumsal rolleri alışılmışın dışında oluyor.
Dünyanın en büyük altıncı adası olan Sumatra 'da bitki örtüsünden geleneklerine, inançlarına olan bağlılıklarından evliliklerine kadar pek çok alışkanlıklarıyla dünyadan bağımsız yaşıyorlar.
Sumatra Adası 'nda kadınlar erkekleri istemeye gidiyorlar. Yani burada roller tam tersi... Erkekler 'gelin' oluyor. Erkekler evlendikten sonra da eşinin ailesinin evinde yaşıyor. Cinsel hayat konusunda ise bir farklılık yok.
Evlenen erkekler kız evine gidiyor, kadının soyadını alıyor. Sürekli kaynanalarından da dert yanan erkekler evin hizmetçisi durumunda...
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