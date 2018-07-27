Bu adada çırılçıplak gezmek serbest ama tek bir şart var!

Belize'deki 'Coco Plum' Adası, dünyanın en lüks otellerinden birine sahip. Adada konaklamanın haftalık maliyeti kişi başı 6 bin doları aşıyor. 6 bin dolar vermek adaya girmek için yeterli değil. Tatil için başvuru yaptıktan sonra sıranın size gelmesini beklemeniz gerekiyor. Çünkü adaya her hafta sadece 48 ziyaretçi kabul ediliyor. Adaya gelmek isteyenlerde aranan en önemli şartlardan biri de 21 yaşından büyük olmak.