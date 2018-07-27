Bu adada çırılçıplak gezmek serbest ama tek bir şart var!

Orta Amerika'nın turizm ülkesi Belize'de bulunan 'Coco Plum' Adası'na girmek için 21 yaşından büyük olmak gerekiyor. Adada, dünyanın pek çok yerinde yasak olan şeyler serbest. İsteyenlerin çıplak gezebileceği adada konaklamanın bedeliyse binlerce dolar..

Bu adada çırılçıplak gezmek serbest ama tek bir şart var!

Belize'deki 'Coco Plum' Adası, dünyanın en lüks otellerinden birine sahip. Adada konaklamanın haftalık maliyeti kişi başı 6 bin doları aşıyor. 6 bin dolar vermek adaya girmek için yeterli değil. Tatil için başvuru yaptıktan sonra sıranın size gelmesini beklemeniz gerekiyor. Çünkü adaya her hafta sadece 48 ziyaretçi kabul ediliyor. Adaya gelmek isteyenlerde aranan en önemli şartlardan biri de 21 yaşından büyük olmak.

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Bu adada çırılçıplak gezmek serbest ama tek bir şart var!

Sadece 21 yaşından büyüklerin girebildiği adada sınırsız özgürlükler lüksle birleşiyor. Adada dileyenler herhangi bir kıyafet giymeden gezebiliyor. Ada, balayı kutlamak isteyenler başta olmak üzere her yaştan çiftin tercihi. Ancak çocuklu aileler kabul edilmiyor. Otelde konaklayacağınız odalar ev tipi ve birbirinden epey uzakta. Ayrıca adaya gelenler, dalış, yüzme, sörf gibi etkinliklere de katılabiliyor.Her yıl yoğun talep gören adada haziran ayına kadar yer bulmak mümkün değil.

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Bu adada çırılçıplak gezmek serbest ama tek bir şart var!

Dünyanın her yerinden insanların akın ettiği otel çok popüler o yüzden önceden rezervasyon yaptırmak şart.

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Bu adada çırılçıplak gezmek serbest ama tek bir şart var!

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