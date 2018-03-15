Bu acıya yürek dayanmaz! Yanarak ölen anne-kız yan yana defnedildi

Esra Kel, Turhal ilçe merkezinde, otobüs muavini Cihan Çakmak Almus’ta, Dürdane Kaplan ve kızı Betül Kaplan ise Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde öğle namazının ardından son yolculklarına uğurlandı. Kaplan ailesinin Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenci olan oğulları Burak Kaplan'a söz kestikten sonra memleketlerine dönmek üzere yola çıktıkları belirlendi. Kazada Dürdane Kaplan ve kızı Betül yaşamını yitirirken, baba Hulusi Kaplan (49) ise yaralandı.

