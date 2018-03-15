Bu acıya yürek dayanmaz! Yanarak ölen anne-kız yan yana defnedildi

Çorum'daki kazada hayatını kaybeden 11 kişiden 5'i, Tokat'ın çeşitli yerlerinde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Bu acıya yürek dayanmaz! Yanarak ölen anne-kız yan yana defnedildi

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde 2 gün önce park halindeki TIR'a arkadan çarparak alev alan otobüste ölen 11 kişiden 5'i memleketleri Tokat'ta son yolculuklarına uğurlandı. Annesi Dürdane Kaplan (45) ile aynı musalla taşına konulan Betül Kaplan'ın (5) minik tabutu herkesi duygulandırdı.

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Bu acıya yürek dayanmaz! Yanarak ölen anne-kız yan yana defnedildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden Tokat'a giden 60 FH 302 plakalı İsmet Eslen yönetimindeki, Tokat İmparator Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Çorum'da 2 gün önce yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarparak alev aldı. 11 yolcunun hayatını kaybettiği ve 21 yolcunun yaralandığı kazada hayatını kaybeden yolcuların cenazeleri dün Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek DNA testi yapıldı.

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Bu acıya yürek dayanmaz! Yanarak ölen anne-kız yan yana defnedildi

Ardından cenazeler memleketlerine gönderildi. Kazada yaşamını yitirenlerden Ayşe Delice, Murat Delice'nin cenazeleri Amasya’nın Aydınca ilçesine, Mervenur Özçiftçi, Mine Demir Tekirdağ Çerkezköy'e, otobüs şoförleri Ahmet Cilvenaz Eskişehir'e, İsmet Eslen Ordu’nun Ünye ilçesine gönderilirdi. Kazada hayatını kaybedenlerden Mehmet Cula, Sulusaray ilçesinde dün gece toprağa verildi.

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Bu acıya yürek dayanmaz! Yanarak ölen anne-kız yan yana defnedildi

Esra Kel, Turhal ilçe merkezinde, otobüs muavini Cihan Çakmak Almus’ta, Dürdane Kaplan ve kızı Betül Kaplan ise Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde öğle namazının ardından son yolculklarına uğurlandı. Kaplan ailesinin Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenci olan oğulları Burak Kaplan'a söz kestikten sonra memleketlerine dönmek üzere yola çıktıkları belirlendi. Kazada Dürdane Kaplan ve kızı Betül yaşamını yitirirken, baba Hulusi Kaplan (49) ise yaralandı.

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