Bu acıya yürek dayanmaz ! Anne acı haberi alınca yıkıldı

Tren kazasını duyarak olay yerine gelen anne, treninin kendi kızına çarptığını öğrenmesi üzerine sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlar anneyi güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.

Ekipler tarafından ambulansa bindirilen anne hastaneye kaldırıldı. Sudenur Öztürk’ün arkadaşları da olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Yaşamını yitiren Sudenur Öztürk'ün Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilirken, olay sonrası makinistler F.A. ve F.S. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.