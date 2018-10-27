Bu acıya yürek dayanmaz ! Anne acı haberi alınca yıkıldı

Hemzemin geçidinde yolcu treninin çarptığı genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde trenin kızına çarptığını öğrenen anne sinir krizi geçirdi.

Bu acıya yürek dayanmaz ! Anne acı haberi alınca yıkıldı

MANİSA’da İzmir-Uşak seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçidinde karşıya geçmeye çalışan 17 yaşındaki Sudenur Öztürk’e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Bu acıya yürek dayanmaz ! Anne acı haberi alınca yıkıldı

Tren kazasını duyarak olay yerine gelen anne, treninin kendi kızına çarptığını öğrenmesi üzerine sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlar anneyi güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.

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Bu acıya yürek dayanmaz ! Anne acı haberi alınca yıkıldı

Ekipler tarafından ambulansa bindirilen anne hastaneye kaldırıldı. Sudenur Öztürk’ün arkadaşları da olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

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Bu acıya yürek dayanmaz ! Anne acı haberi alınca yıkıldı

Yaşamını yitiren Sudenur Öztürk'ün Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilirken, olay sonrası makinistler F.A. ve F.S. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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