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Bu 8 program gizlice Bylock'a bağlıyor! İşte Mor beyin yazılımı

Bu 8 program gizlice Bylock'a bağlıyor! İşte Mor beyin yazılımı

11 bin 480 kişiye FETÖ Mor beyin yazılımları ile Bylock yükledi. Amaç asıl FETÖ'cüleri gizlemekti. Peki hangi programlarla bylock yüklendi. Cep telefonunuzda en ucuz fiyat, Almanca ve İngilizce sözlük, Freezy ve araba2 yazılımı varsa sizde de bylock var demektir.

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Eklenme Tarihi: 27-12-2017 16:23 - Güncelleme: 27-12-2017 16:30

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılı yaptığı ByLock açıklaması ile gündeme oturdu. Başsavcılık, 11 bin 480 kişinin GSM numarasının iradesi dışında Bylock'a yönlendirildiğini açıkladı. Başsavcılık'tan yapılan açıklamaya göre FETÖ bu yöntemle gerçek ByLock kullanıcılarına ulaşılmasını engellemek istedi.

Peki farkına varmadan Bylock kullanıcısı olan 11 bin 480 kişi, bu tuzağa nasıl düştü? Hangi programlar aracılığıyla cep telefonları Bylock programına yönlendirildi?

MOR BEYİN YAZILIMI NEDİR? : Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman Bylock ile ilgili yaptığı flaş açıklamada, "Mor Beyin yazılımı"ndan söz ediyor. Mor beyin yazılımı Balyoz davalarında uzman adli bilirkişi olarak görev yapmış olan Koray Peksayar’ın 52 sayfalık ByLock raporunda yer alıyordu.

FETÖ tarafından geliştirilen ‘Mor Beyin’ yazılım programlarıyla; aralarında müzik, oyun ve alışveriş sitelerinin de olduğu 8 uygulamaya gizli ByLock bağlantısı yerleştirildi. Yüz binlerce insanın kullandığı programların, bir piksellik reklam kısımlarına tıklandığında kullanıcı morbeyin adresine yönleniyordu. Daha sonrada Mor Beyin’in de ana sayfasında bir piksellik bir alana gizlenmiş olan bağlantı sayesinde arka planda “https://bylock.net” sunucusuna bağlantı kuruluyordu.

BYLOCK YÜKLEYEN 8 PROGRAM ŞUNLAR:

İşte FETÖ'nün Mor Beyin yazılım ekibince hazırlanan uygulamalar ve o uygulamalarla cep telefonlarına bylock yükleyen 8 program şunlar;

1- Best Free Music (Search&Play) (Java sınıf adı com.morbeyin.freezy.en)
2- Freezy-Müzik Bul Dinle (Java sınıf adı com.morbeyin.freezy.tr)
3- Freezy-Play Free Music Online (Java sınıf adı com.morbeyin.music_player_best)
4- Mor German English Dictionary (Java sınıf adı com.morbeyin.english_german)
5- En Ucuz Fiyat (Java sınıf adı com.kimeneki.enucuz)
6- Mor Almanca-Türkçe Sözlük (Java sınıf adı com.morbeyin.almanca)
7- Music Search-Beta (Java sınıf adı com.morbeyin.music_player)
8- Araba2.com (Java sınıf adı com.araba2)

Şayet cep telefonunuza bu programları indirdiyseniz siz farkına varmadan programı her kullandığınızda arka planda sunucu sizi Bylock sunucuna bağlıyordu.

TARKAN'LA KUZU KUZU BYLOCK

Bilirkişi raporuna yansıyan bir örnek de var. Mor Beyin tarafından geliştirilen ücretsiz Freezy müzik uygulaması üzerinden 3 Haziran 2014 tarihinde Tarkan’ın ‘Kuzu Kuzu’ şarkısını indiren bir kullanıcı, bilgisi dışında ByLock sunucuna bağlantı yapıyor. Bu kişi haliyle bağlantı talebi nedeniyle BTK tarafından hazırlanan ByLock listelerinde yer aldı.

KIBLE BUL PROGRAMINA DA DİKKAT: Gazeteci Nevzat Çiçek de 10 gün önce Bylock tahliyelerinin olacağını haber vermişti. Bir belge paylaşan Nevzat Çiçek şunları yazmıştı;

"Özellikle 2014 döneminde indirilen çeşitli programlar vasıtasıyla Bylock programıyla ilişkilendirilen yaklaşık 11 Bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.Bu vb kararlar bu hafta içerisinde adliyelerde çokça çıkar...Bir oyunda böyle bozulmuş olur haksızlıklar inşallah giderilir."

Nevzat Çiçek'in paylaştığı belgede Bylock programının Kıble Bul ve müzik programları ile yüklendiği bilgisi yer alıyordu. Kişi kıble bul programını açtığında arka planda yazılım o kişiyi bylock sunucusuna bağlıyordu. Nevzat Çiçek'in 10 gün önce paylaştığı mahkeme kaydında da kıble bul programı geçiyordu.

Başsavcılık'tan flaş ByLock açıklaması! Tuzağı kuran kişi bakın kimmiş?

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • nedm demirbaş 27 Aralık 2017 22:01 arkaplanda fethullah gülen felsefesinin bulunduğu bir bilgisayar yazılımı.tamamen beyin yıkama amaçlı bir propaganda yöntemi için insanlara ulaşma yoluyla muhataplarını iknaya zorlama.bunun ekonomi ve kültür ayağıda vardır.marksın felsefesinden faydalanma öngörüsüyle bir nevi çağdaş ahilik sayılacak örgütlenmeye gidiyorlar.her yöntemi kullanan bu örgüt inandırıcılığınıda yitiriyor her geçen gün.

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