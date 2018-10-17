ABD'li rahip Brunson davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Davaya bakan savcı, mahkemenin kararının bozulması talebiyle istinafa başvurdu.
AVUKATI DA BAŞVURDU
ABD'li rahip Brunson'un avukatı, müvekkiline verilen hapis cezasının "usul ve yasaya aykırı olduğu" iddiasıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu.
CUMA GÜNÜ SERBEST BIRAKILMIŞTI
İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan Brunson, cuma günü serbest bırakılmıştı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Brunson davasına bakan savcıdan istinafa başvuru haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER