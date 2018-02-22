Brüksel'de saldırı paniği! Bölge çembere alındı

Belçika'nın başkenti Brüksel'den bir son dakika haberi geldi. Brüksel'de bir silahlı saldırgan polis tarafından bir binada sıkıştırıldı. Bölgede büyük bir polis operasyon yapılıyor.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan Belçika polisi, içerideki kişinin silahlı olabileceği ve binadakileri rehin almış olma ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.

Olası bir bombalı eylem ihtimaline karşılık özel kuvvetler ve uzmanlar da bölgeye sevk edildi.

Yerel basının aktardığına göre, binanın çevresine keskin nişancılar konuşlandırıldı ve mahallede yaşayanların evlerinden çıkmaması istendi.