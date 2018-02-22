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Brüksel'de saldırı paniği! Bölge çembere alındı

Brüksel'de saldırı paniği! Bölge çembere alındı

AP haber ajansı, Brüksel'de bir silahlı saldırganın polis tarafından bir binada sıkıştırıldığını duyurdu. Bölgede büyük bir polis operasyonunun devam ettiği ifade edildi.

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Eklenme Tarihi: 22-02-2018 16:23 - Güncelleme: 22-02-2018 16:23

Belçika'nın başkenti Brüksel'den bir son dakika haberi geldi. Brüksel'de bir silahlı saldırgan polis tarafından bir binada sıkıştırıldı. Bölgede büyük bir polis operasyon yapılıyor.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan Belçika polisi, içerideki kişinin silahlı olabileceği ve binadakileri rehin almış olma ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.

Olası bir bombalı eylem ihtimaline karşılık özel kuvvetler ve uzmanlar da bölgeye sevk edildi.

Yerel basının aktardığına göre, binanın çevresine keskin nişancılar konuşlandırıldı ve mahallede yaşayanların evlerinden çıkmaması istendi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Şubat 2018 16:41 PKK YI BESLEMEYE DEVAM EDİN.. YARIN BİRGÜN SİZİDE ISIRIR AYNEN ŞİMDİ ISIRMAYA BAŞLADIĞI GİBİ.

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