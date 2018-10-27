Brüksel halkı farelerden endişeli! Kişi başına düşen sayısı şok etti

BELÇİKA’nın başkenti Brüksel'de halk şehir pisliğinden şikayetçi. Avrupa Birliği'nin kalbi Brüksel'de kişi başına ortalama 2 sıçanın düştüğünü tahmin edilirken, Brüksel şehrinin hijyen departmanı temizleme ekipleri görevlendirdi. Ekipler, Brüksel bölgesinin 19 şehrine kanalizasyonları sıçanlardan temizlemek için ekipler gönderiliyor.

KAYNAĞI ŞEHİR PİSLİĞİ

Her yıl bahar ve sonbahar dönemlerinde sokaklara indiği bilinen temizlik ekipleri, iki kişilik takımlar eşliğinde tek tek şehrin tüm kanalizasyon kuyularına gidip küçük sıçan zehri blokları yerleştiriyor. Sıçanların 48 ila 72 saat içerisinde öldüğü biliniyor. Uzmanlar ise sıçan sayısının yükselişinin şehir pisliği ile bağlantılı olduğunu tespit etti.

HER YIL ARTIYOR

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Brüksel Kanalizasyonlar Müzesi yöneticileri birkaç sene evvel kişi başına 1 sıçanın düştüğünü ve sıçan sayısının her sene yükseldiğini ifade etti. Sıçan sayısının yükselişinin Brüksel sokaklarındaki çöp sayısı ile orantılı olduğunu ifade eden yetkililer, söz konusu hayvanların Brüksel çöplerinin üçte birini yediğine dikkat çekti.