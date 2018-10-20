Bruce Willis ile Demi Moore'un kızları Rumer Willis dekoltesiyle olay

Bruce Willis ile Demi Moore'un büyük kızı Rumer Willis, katıldığı gecede elbisesiyle zor anlar yaşadı. Derin göğüs dekoltesi ve yırtmacıyla tüm dikkatleri üzerinde toplayan Rumer Willis, frikik vermemek için bir hayli mücadele etti.

Bruce Willis ile Demi Moore'un kızları Rumer Willis dekoltesiyle olay

Hollywood'un ünlü aktörü Bruce Willis ile Demi Moore çiftinin büyük kızları Rumer Willis, AIDS araştırmalarına kaynak yaratmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen amFar gecesine katıldı.

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Bruce Willis ile Demi Moore'un kızları Rumer Willis dekoltesiyle olay

Wallis Annenberg Performans Sanatları Merkezi'nde yapılan geceye sinema, moda ve müzik dünyasından çok sayıda ünlü isim en şık kıyafetleriyle katıldı. Hatırı sayılır bir gelir elde edilen gecede dikkat çeken isimlerden biri de Rumer Willis'di.

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Bruce Willis ile Demi Moore'un kızları Rumer Willis dekoltesiyle olay

Derin göğüs dekolteli ve derin yırmaçlı elbisesiyle objektiflere uzun uzun poz veren Willis, zaman zaman elbisesini taşımakta zorluk yaşadı.

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Bruce Willis ile Demi Moore'un kızları Rumer Willis dekoltesiyle olay

Rumer Willis'in kolundaki silikleşmiş aslan dövmesi de gecenin dikkat çeken detaylarından biri oldu.

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