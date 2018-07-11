Britney Spears tanınmayacak halde! Son hali şok etti

Şarkıları, dansları ve güzelliğiyle bir döneme damgasını vuran, 2007'deki rehabilitasyon sürecinden sonra kariyerini toparlayan ve kendini spora adayan Grammy ödüllü şarkıcı Britney Spears, Los Angeles Havalimanı'nda tanınmayacak halde görüntülendi.

Britney Spears tanınmayacak halde! Son hali şok etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, Los Angeles Havalimanı'nda kameralara yakalandı. 2000'li yılların efsane ismi Britney Spears, son haliyle hayranlarını şaşkına uğrattı. Los Angeles Havalimanı'nda objektiflere yakalanan Britney Spears, yorgun ve dağınık görüntüsüyle dikkat çekti. Yıldız şarkıcı, güneş gözlükleri ve siyah kapüşonlusuyla tanınmamaya çalışsa da bunu başaramadı.

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Britney Spears tanınmayacak halde! Son hali şok etti

207 YILINDA SKANDALLARA İMZA ATMIŞTI: Spears, güvenlik görevlilerin pasaport kontrolünden sonra havalimanından ayrıldı. Spears, 2007 yılında skandallarıyla kariyerinde inanılmaz bir düşüş yaşamıştı. Kevin Federline ile ayrılan ABD'li şarkıcı; saçlarını kazıtmış, tedavi görmek için yattığı rehabilitasyon merkezinden kaçmış hatta gazetecilere saldırmıştı. Uzun bir tedavi süreci geçiren Britney Spears spor ve yoga ile kendini toparlayarak sahnelerde fırtına gibi esmeye devam etmişti.

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Britney Spears tanınmayacak halde! Son hali şok etti

Son zamanlarda sahne şovlarıyla adından söz ettiren Spears'ın yeni görüntüleri hayranlarını endişelendirdi.

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Britney Spears tanınmayacak halde! Son hali şok etti

İşte Britney Spears'ın hayranlarını şoke eden hali...

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