Britney Spears tanınmayacak halde! Son hali şok etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, Los Angeles Havalimanı'nda kameralara yakalandı. 2000'li yılların efsane ismi Britney Spears, son haliyle hayranlarını şaşkına uğrattı. Los Angeles Havalimanı'nda objektiflere yakalanan Britney Spears, yorgun ve dağınık görüntüsüyle dikkat çekti. Yıldız şarkıcı, güneş gözlükleri ve siyah kapüşonlusuyla tanınmamaya çalışsa da bunu başaramadı.

207 YILINDA SKANDALLARA İMZA ATMIŞTI: Spears, güvenlik görevlilerin pasaport kontrolünden sonra havalimanından ayrıldı. Spears, 2007 yılında skandallarıyla kariyerinde inanılmaz bir düşüş yaşamıştı. Kevin Federline ile ayrılan ABD'li şarkıcı; saçlarını kazıtmış, tedavi görmek için yattığı rehabilitasyon merkezinden kaçmış hatta gazetecilere saldırmıştı. Uzun bir tedavi süreci geçiren Britney Spears spor ve yoga ile kendini toparlayarak sahnelerde fırtına gibi esmeye devam etmişti.