Britney Spears, dansıyla Berlin'i salladı!

Pop yıldızı Britney Spears, Piece Of Me turnesine tam gaz devam ediyor. Son olarak İngiltere'de düzenlenen Brighton Pride Festivali'nde sahne alan ve 57 bin kişiye konser veren Britney, bu kez Berlin'i salladı. 36 yaşındaki şarkıcı, Berlin'de 17 bin hayranının karşısına çıktı. İki çocuk annesi yıldız, konserde giydiği cesur kostümlerle fit fiziğini de sergiledi. Spears, büyük ilgi gören konserinde direk dansı da yaptı.

Britney, farklı kostümler giydiği ve dansçılarının da eşlik ettiği sahne şovlarıyla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. 36 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Gimme More, Womanizer, Piece of Me, Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, I’m a Slave 4 U, Do Somethin', (You Drive Me) Crazy, Toxic ve Stronger gibi dünya çapında liste başı olmuş şarkılarını hayranları için seslendirdi.