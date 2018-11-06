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Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

Brezilyalı İgor Mateus Avila Pires (31) eşi Marcia Godoi Linhares De Souza ile birlikte geldiği İstanbul'da taksici dehşetini yaşadı. Evli çift gasp edilip araçtan atıldı.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 17:49 - Güncelleme: 06-11-2018 17:49

İstanbul'da kaldıkları otele binmek için taksiye binen Brezilyalı turistler gasp edildikten sonra hareket halindeki araçtan atıldı.

Brezilyalı İgor Mateus Avila Pires (31) eşi Marcia Godoi Linhares De Souza (34) ile saat 02.00 sıralarında Taksim Meydanı'ndan bir taksiye bindi. Karaköy'de bulunan otele gitmek istediklerini söyleyen çift, taksi şoförüne otelin ismini ve adresini verdi. İddiaya göre taksici turistleri biraz dolaştırdıktan bir arkadaşını da değişim yapacağı şoför olduğunu söyleyerek araca aldı. Taksici, daha sonra turistleri Karaköy'de bir otelin önünde indirmek istedi. Brezilyalı çift kaldıkları otelin burası olmadığını söyleyince aralarında tartışma çıktı. Marcia Godoi Linhares De Souza taksiden indi, kocası İgor Mateus Avila Pires ise Taksim Meydanı'ndan Karaköy'e 50 lira yazan ücreti taksiciye verdi. 

TAKSİDEN AŞAĞIYA ATILDI

Taksici bu paranın yetersiz olduğunu söyleyerek turist ile tartıştı. Bu sırada sürücü gaza bastı. Parası ve cüzdanı alınan Brezilyalı turist İgor Mateus Avila Pires, hareket halindeki araçtan aşağıya attı. Turistin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Brezilyalı İgor Mateus Avila Pires'in taksiden atılması, eşi Marcia Godoi Linhares De Souza'nın koşarak kocasının yanına gelmesi, taksinin hiç durmadan yoluna devam etmesi ve olayı gören çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.

TAKSİCİ TUTUKLANDI

Turistlerin şikayeti  sonrası harekete geçen polis ekipleri taksiciyi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçtaki diğer kişi ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • OFLU BABA 06 Kasım 2018 18:54 DEVLETIN TAKSICILERIN DUZELMESI ICIN YAPACAGI TEK SEY KAYITSIZ SARTSIZHIC BIR SUCA BULASMAMIS INSANLARDAN SECILMESI VE KESINLIKLE PISIKOLOGTAN NORMALDIR KAGIDI ALMASI OLACAKTIR CEZA EVINDEN CIKAN IPINI KOPARAN IPSIZ SAPSIZ NE OLDUGU BELLI OLMAYAN INSANLARIN GASPCI HIRSIZ TINERCI GIBI SUCA BULASANLARIN TAKSICILIK YAPMAMASI OLACAKTIR

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