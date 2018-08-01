Brezilyalı kokain kuryesi Atatürk Havalimanı'nda yakalandı

Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Temmuz’da Atatürk Havalimanı’nda Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden İstanbul’a gelen Y.C. (55) isimli yolcuyu şüphe üzerine durdurarak risk analiz odasında üst ve bagaj araması yaptı.

Brezilyalı yolcunun üst aramasında suç unsuruna rastlanmazken polisin valizde yaptığı aramada, vakumlu poşetler içindeki havlulara ‘emdirme’ yöntemiyle zulalanmış 6 kilo 957 gram kokain ortaya çıkarıldı. Uyuşturucuya el koyan emniyet güçleri, Y.C. adlı kuryeyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 30 Temmuz’da adliyeye sevk edildi. 55 yaşındaki uyuşturucu kuryesi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.