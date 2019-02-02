Brezilya'daki baraj faciasının görüntüleri ortaya çıktı!

Brezilya'nın güneybatısındaki Brumadinho kenti yakınlarında bulunan maden atık barajında 25 Ocak'ta meydana gelen çökmede ölenlerin sayısı 110'a yükseldi. Brezilya'da yayın yapan Band TV olayın güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntüler, yaşanan dehşetin derecesini gözler önüne seriyor.

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