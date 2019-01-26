Brezilya’da baraj çöktü: 200'e yakın kişiye ulaşılamıyor

Brezilya’nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde bir baraj çöktü. Brumadinho kasabasının sular altında kaldığı ve bölgedeki 200 kişiden haberalınamadığı bildirildi. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları başlatılırken, barajın çökmesine bir madencilik şirketi tarafından yürütülen çalışmanın yol açtığı iddia edildi.

Baraj yakınlarındaki Brumadinho kasabasının sular altında kalmasından korkulduğu belirtildi. Barajın çöktüğü Minas Gerais’in itfaiye sözcüsü ise, "Aldığımız ilk bilgilere göre, birkaç kurbanın olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Barajın çökmesine ise bir madencilik şirketi tarafından bölgede yürütülen çalışmanın yol açtığı iddia edildi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve 3 bakanı bölgeye göndereceğini duyurdu.

Brezilya'da atık barajı çöktü: 200 kayıp HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN