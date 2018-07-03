Brezilya tur atladı Adriana Lima kendinden geçti!

Türk yazar Metin Hara ile yaklaşık bir yıldır birlikte olan Lima, formasını mavi dantel bir etek ile tamamladı. Diğer taraftan, Brezilya, 6 Temmuz tarihinde yarı finale yükelmek için Belçika'yla Kazan Arena'da mücadele edecek. Brezilya'nın Meksika'yı 2-0'la geçmesinin ardından Adriana Lima, adeta kendinden geçti.



