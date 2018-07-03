Brezilya tur atladı Adriana Lima kendinden geçti!

Türk yazar Metin Hara ile 1 yıldır aşk yaşayan dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima, Paris Houte Couture Haftası kapsamında düzenlenen Schiaparelli moda şovuna katıldı. 37 yaşındaki eski Victoria’s Secret meleği, etkinliğinin çıkışında, üstünde adının yazılı olduğu formayı giyerek, 2018 Dünya Kupası kapsamında bugün Meksika’yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükselen Brezilya Milli Takımı’na desteğini gösterdi.
Türk yazar Metin Hara ile yaklaşık bir yıldır birlikte olan Lima, formasını mavi dantel bir etek ile tamamladı. Diğer taraftan, Brezilya, 6 Temmuz tarihinde yarı finale yükelmek için Belçika'yla Kazan Arena'da mücadele edecek. Brezilya'nın Meksika'yı 2-0'la geçmesinin ardından Adriana Lima, adeta kendinden geçti.
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