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Brexit için doğum yapmayacak! Oylama için önce meclise sonra doğuma

Brexit için doğum yapmayacak! Oylama için önce meclise sonra doğuma

İNGİLTERE bugün tarihinin en önemli oylamasına gidiyor. Akşam saatlerinde yapılacak oylama ile ülkenin Avrupa Birliği'ndeki kaderi belirlenecek. Vekillerin çoğunluğunun tepki gösterdiği Brexit anlaşması için bir milletvekili doğumunu erteledi.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 16:18 - Güncelleme: 15-01-2019 16:18

İNGİLTERE'de bu akşam Avrupa Birliği'nden çıkışı öngöre Brexit anlaşması oylanacak. 

Yerel saatle 19.00’da yapılması öngörülen oylamada anlaşmanın reddedilmesi bekleniyor. Ülkede hiçbir kesimi tatmin etmeyen anlaşmaya, May’in partisinden de 100’den fazla milletvekilinin ret oyu vereceği öngörülüyor.

May hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda’nın Demokratik Birlik Partisinin 10 milletvekilinin ret oyu vereceği anlaşmaya, muhalefet partileri de blok halinde karşı oy kullanacak.

ÖNCE MECLİSE SONRA DOĞUMA
Kritik oylama için milletvekili Tulip Siddiq, bugün yapacağı doğumu erteledi. Siddiq, kritik oylamada yer aldıktan hemen sonra doğuma gidecek. İngiliz yasaları hastaların ve iş yapamaz durumdakilerin vekaletle oy kullanmasına izin vermiyor.

TEKERLEKLİ SANDAYLE İLE GELECEK
Meclise tekerlekli sandalye gelmesi beklenen 36 yaşındaki Bangladeş asıllı milletvekili, 'İngiltere ve Avrupa Birliği arasında daha güçlü ilişkilerin kurulması için' oylamada parlemantoda olması gerektiğini söyledi.

İki yaşında kız çocuğunun doğumu döneminde de sıkıntı yaşadığını belirten Sıddiq doktorların kendisine ilk tarih olarak 4 Şubat'ı verdiğini; ancak sonrasında bunun 14 ya da 15 Ocak olarak değiştirildiğini kaydetti.

ACINACAK BİR DURUM 
Siddiq konusunda vekaleten oy kullanmanın mümkün olmamasının acınacak bir durum olduğunu belirten Avam Kaması Başkanı John Bercow, bir yıl önce mecliste bu konuda değişiklik yapılmasının tartışmaya açıldığını ancak bir sonuca varılmadığını hatırlattı.

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