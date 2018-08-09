Brangelina 'nın nafaka kavgası! Brad Pitt : 9 milyon dolardan fazla ödedim

Brad Pitt, boşanma aşamasında olduğu Angelina Jolie’nin çocukları için “kayda değer” bir yardımda bulunmadığı iddialarına avukatları aracılığıla tepki gösterdi.

54 yaşındaki ünlü oyuncunun avukatlarının mahkemeye sunduğu belgelerde, Pitt’in Angelina Jolie’nin çocuklarıyla ile birlikte şu anda yaşadığı malikaneyi tek başına 8 milyon dolara satın aldığı, evin faturaları ve diğer giderleri için 43 yaşındaki aktrise boşanma sürecinin başlamasından itibaren 1,3 milyon dolardan fazla para ödediği belirtildi.