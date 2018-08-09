Brangelina 'nın nafaka kavgası! Brad Pitt : 9 milyon dolardan fazla ödedim

HOLLYWOOD yıldızı eski çiftin arasındaki nafaka davası bitmiyor. Angelina Jolie , Brad Pitt'in çocuklarına kayda değer bi yardımda bulunmadığını söylerken Brad Pitt, Angelina Jolie' ye 9 milyon dolardan fazla ödediğini söyledi.

Brangelina 'nın nafaka kavgası! Brad Pitt : 9 milyon dolardan fazla ödedim

Brad Pitt, boşanma aşamasında olduğu Angelina Jolie’nin çocukları için “kayda değer” bir yardımda bulunmadığı iddialarına avukatları aracılığıla tepki gösterdi.

110
Brangelina 'nın nafaka kavgası! Brad Pitt : 9 milyon dolardan fazla ödedim

54 yaşındaki ünlü oyuncunun avukatlarının mahkemeye sunduğu belgelerde, Pitt’in Angelina Jolie’nin çocuklarıyla ile birlikte şu anda yaşadığı malikaneyi tek başına 8 milyon dolara satın aldığı, evin faturaları ve diğer giderleri için 43 yaşındaki aktrise boşanma sürecinin başlamasından itibaren 1,3 milyon dolardan fazla para ödediği belirtildi.

210
Brangelina 'nın nafaka kavgası! Brad Pitt : 9 milyon dolardan fazla ödedim

Ayrıca, Pitt’in avukatları Jolie’nin amacının medyayı kullanarak davayı manipüle etmek olduğunu açıkladı.

310
Brangelina 'nın nafaka kavgası! Brad Pitt : 9 milyon dolardan fazla ödedim

Angelina Jolie hafta başında Brad Pitt’i çocuklarına maddi destek sağlamamakla suçlamıştı.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro