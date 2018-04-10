Brad Pitt'e İsrailli sevgili

Angelina Jolie’den ayrıldıktan sonra hiç kimseyle görüntü vermeyen ve adı farklı isimlerle birlikte anılan Brad Pitt’in yeni sevgilisiyle yan yana çekilen ilk fotoğrafı yayımlandı. Mimar ve MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) profesörü Neri Oxman’la aşk yaşamaya başadığı iddia edilen Brad Pitt’in Oxman’la ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Oxman’la geçtiğimiz sonbahardan bu yana birlikte olduğu öne sürülen Pitt’in, kasım ayında sevgilisinin çalıştığı laboratuvara yaptığı ziyaret esnasında çekilen fotoğrafı sosyal medyada yayımlandı. 54 yaşındaki ABD’li aktörün, 42 yaşındaki İsrail kökenli Amerikalı Oxman’la akademik grup fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Oscar’lı yıldızın, eğitim enstitüsünde beş kadınla çekilmiş bir başka fotoğrafı da sosyal medyada paylaşıldı. Akademisyen mimar Oxman’ın arkadaşları People dergisine verdikleri bilgide, Oxman’ı “zeki ve mükemmel biri” olarak tanımladı. Pitt’in Oxman’la mimari bir proje üzerinde çalışırken tanıştığı öğrenildi.

İkilinin ilişkisinin henüz bir aşk ilişkisine dönüşmediği, profesyonel iş ilişkisi seviyesinde olduğu, ancak aşk potansiyeli taşıdığı iddiaları da gündemde. Oxman, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Medya Laboratuvarı’nda öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Daha önce Arjantinli besteci Osvaldo Golijov’la evlenen Oxman, aynı zamanda bir ressam.







