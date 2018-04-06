Brad Pitt gönlünü Neri Oxman'a kaptırdı!

Hollywood yıldızı Angelina Jolie ile kısa bir süre önce ayrılan ABD’li aktör Brad Pitt’in, MIT’de profesörlük yapan Neri Oxman ile sıkça görüştüğü ve onunla romantik bir ilişki yaşamak istediği iddia edildi.

Brad Pitt gönlünü Neri Oxman'a kaptırdı!

Hollywood yıldızı Angelina Jolie ile kısa bir süre önce ayrılan ABD’li aktör Brad Pitt’in, MIT’de profesörlük yapan Neri Oxman ile sıkça görüştüğü ve onunla romantik bir ilişki yaşamak istediği iddia edildi. Oyunculuğunun yanı sıra mimar da olan tasarım meraklısı Brad Pitt’in, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesi’nin bir mimarlık projesi kapsamında, burada profesörlük yapan Neri Oxman ile birlikte çalıştığı belirtildi.

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Brad Pitt gönlünü Neri Oxman'a kaptırdı!

54 yaşındaki aktöre yakın bir kaynak, ikilinin iş için sürekli birlikte vakit geçirdiğini belirterek, “Brad ve Neri mimarlık, tasarım ve sanat için aynı tutkuyu paylaştıklarından çok iyi bir iş çıkarıyorlar” açıklamasını yaptı. İkilinin ilişkisinin henüz iş arkadaşlığından öteye gitmediğini ifade eden kaynak, sözlerine “İkisi de çok ihtiyatlı davranıyor. Ben profesyonel ilişkiden fazlasını olduğunu düşünüyorum. Brad, Neri ile daha fazla vakit geçirmek ve onunla yakınlaşmak istiyor” açıklamasıyla devam etti.

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Brad Pitt gönlünü Neri Oxman'a kaptırdı!

Aynı zamanda sanatçı olan 42 yaşındaki Oxman’ın daha önce Arjantinli besteci Osvaldo Golijov ile evliydi.

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Brad Pitt gönlünü Neri Oxman'a kaptırdı!

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