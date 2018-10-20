Bozuk paranın turşusunu kurdu! Görenler şaştı kaldı

Kahramanmaraş’ta bu yıl 5.’si düzenlenen kitap fuarı alanında stant açan Cihan Altıgöz, yakın arkadaşlarıyla birlikte bozuk paralardan kışlık turşu kurdu.
Bozuk paralardan turşu yapan Antikacı Altıgöz, şunları kaydetti:“Tarihte yok olmaya yüz tutmuş her türlü malzemeyi tekrar kurtarıp hayata döndürmek için aracıyım. Bunu da severek yapıyorum. Daha önce hobi olarak yapıyorum şimdi işe dönüştü.
Geçmişe sahip çıkmaya çalışıyorum. Paranın turşusunu kurmamın sebebi ise, insanların yastık altında paralarını saklıyorlar, biriktiriyorlar. Ama bir süre sonra para pul oluyor, her türlü değerini kaybediyor. Ekonomimizin canlanması için yastık altında bulunan paraların çıkarılması ve ekonomiye kazandırılmasını istiyorum.
Şimdi sembolik olarak 50-100 kilogram ağırlığında bir kışı geçirerek miktar kadar turşu hazırlayacağız. İhtiyaç halinde geri kalan bölümü tuşu haline getirmeyi düşünüyoruz.”Kitap fuarını ziyaret eden vatandaşlar ise, bozuk paralardan turşu yapılmasını şaşkınlıkla izledi.
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