Bozuk paranın turşusunu kurdu! Görenler şaştı kaldı

Kahramanmaraş’ta bir antikacı, yastık altında saklanan paralarının ortaya çıkarılması için tarihi bozuk paralarla turşu hazırladı

Bozuk paranın turşusunu kurdu! Görenler şaştı kaldı

Kahramanmaraş’ta bu yıl 5.’si düzenlenen kitap fuarı alanında stant açan Cihan Altıgöz, yakın arkadaşlarıyla birlikte bozuk paralardan kışlık turşu kurdu.

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Bozuk paranın turşusunu kurdu! Görenler şaştı kaldı

Bozuk paralardan turşu yapan Antikacı Altıgöz, şunları kaydetti:“Tarihte yok olmaya yüz tutmuş her türlü malzemeyi tekrar kurtarıp hayata döndürmek için aracıyım. Bunu da severek yapıyorum. Daha önce hobi olarak yapıyorum şimdi işe dönüştü.

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Bozuk paranın turşusunu kurdu! Görenler şaştı kaldı

Geçmişe sahip çıkmaya çalışıyorum. Paranın turşusunu kurmamın sebebi ise, insanların yastık altında paralarını saklıyorlar, biriktiriyorlar. Ama bir süre sonra para pul oluyor, her türlü değerini kaybediyor. Ekonomimizin canlanması için yastık altında bulunan paraların çıkarılması ve ekonomiye kazandırılmasını istiyorum.

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Bozuk paranın turşusunu kurdu! Görenler şaştı kaldı

Şimdi sembolik olarak 50-100 kilogram ağırlığında bir kışı geçirerek miktar kadar turşu hazırlayacağız. İhtiyaç halinde geri kalan bölümü tuşu haline getirmeyi düşünüyoruz.”Kitap fuarını ziyaret eden vatandaşlar ise, bozuk paralardan turşu yapılmasını şaşkınlıkla izledi.

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