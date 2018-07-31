'Bozkırın Tezenesi' memleketi Kırşehir'de anılacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle 3-4-5 Ağustos'da düzenlenecek 2. Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali'nin hazırlıkları devam ediyor. Festival ve anma programına Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi ev sahipliği yapacak. Açılışa, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bakan, bürokrat ve sanatçıların katılacağı bildirildi. Festival kapsamındaki konserlerin de Kırşehir Cacabey Meydanı'nda yapılacağı belirtildi.

3 gün sürecek festivalde Neşet Ertaş'ın üç kelimeyle özetlediği hayat felsefesi 'sevgi, saygı ve hoşgörü' çerçevesinde konserler, söyleşiler ve panellerin yanı sıra ödül töreni yapılacak. Kırşehir'de halk meydanlarında yapılacak etkinlikler, ücretsiz takip edilebilecek.